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Украина. Премьер лига
18 августа 2022, 16:43 | Обновлено 18 августа 2022, 16:44
363
0

ОФИЦИАЛЬНО. Немчанинов стал игроком Миная

32-летний футболист подписал контракт с закарпатским клубом

18 августа 2022, 16:43 | Обновлено 18 августа 2022, 16:44
363
0
ОФИЦИАЛЬНО. Немчанинов стал игроком Миная
ФК Минай

Футбольный клуб «Минай» подписал 2-летний контракт с Дмитрием Немчаниновым. 32-летний левый защитник будет выступать в закарпатской команде под 23-м номером.

В украинской Премьер-лиге Немчанинов играл за «Десну», «Черноморец», «Волынь» и «Олимпик». Сезон-2021/22 Дмитрий начал в «Вересе». Он провел 17 матчей в УПЛ и 2 в Кубке Украины.

Также защищал цвета «Руха», «Зирки», винницкой «Нивы» и словацкой «Нитры».

Всего в элитном дивизионе Украины Немчанинов провел 111 матчей, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

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Источник ФК Минай
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