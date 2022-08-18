ОФИЦИАЛЬНО. Немчанинов стал игроком Миная
32-летний футболист подписал контракт с закарпатским клубом
Футбольный клуб «Минай» подписал 2-летний контракт с Дмитрием Немчаниновым. 32-летний левый защитник будет выступать в закарпатской команде под 23-м номером.
В украинской Премьер-лиге Немчанинов играл за «Десну», «Черноморец», «Волынь» и «Олимпик». Сезон-2021/22 Дмитрий начал в «Вересе». Он провел 17 матчей в УПЛ и 2 в Кубке Украины.
Также защищал цвета «Руха», «Зирки», винницкой «Нивы» и словацкой «Нитры».
Всего в элитном дивизионе Украины Немчанинов провел 111 матчей, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.
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