Украина. Премьер лига29 июля 2022, 16:32 |
511
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала Дениса Безбородько
Форвард возвращается в луганский клуб
29 июля 2022, 16:32 |
511
0
«Заря» официально сообщила о подписании форварда Дениса Безбородько. Контракт с 28-летним игроком рассчитан только до конца календарного 2022 года.
В составе «Зари» Безбородько будет выступать под 22-м номером. Игрок уже внесен в заявку луганчан на сезон в УПЛ.
Ранее Безбородько уже выступал за «Зарю» в 2015 – 2018 годах. На его счету 1 гол в 13 матчах. В последнее время Безбородько был в «Заре» не просмотре.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июля 2022, 09:23 4
Смотрите невероятно грустное видео на YouTube-канале Sport.ua
Другие виды | 29 июля 2022, 08:20 2
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков анонсирует шахматную Олимпиаду
Футбол | 28.07.2022, 19:05
Футбол | 29.07.2022, 15:19
Футбол | 29.07.2022, 04:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.07.2022, 23:07 26
28.07.2022, 11:38
27.07.2022, 18:23 1
28.07.2022, 21:25
28.07.2022, 00:01 2
27.07.2022, 22:39 65
Бокс
28.07.2022, 18:30 16