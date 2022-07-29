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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала Дениса Безбородько
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 16:32 |
511
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала Дениса Безбородько

Форвард возвращается в луганский клуб

29 июля 2022, 16:32 |
511
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала Дениса Безбородько
ФК Заря. Денис Безбородько

«Заря» официально сообщила о подписании форварда Дениса Безбородько. Контракт с 28-летним игроком рассчитан только до конца календарного 2022 года.

В составе «Зари» Безбородько будет выступать под 22-м номером. Игрок уже внесен в заявку луганчан на сезон в УПЛ.

Ранее Безбородько уже выступал за «Зарю» в 2015 – 2018 годах. На его счету 1 гол в 13 матчах. В последнее время Безбородько был в «Заре» не просмотре.

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Заря Луганск Денис Безбородько трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Заря
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