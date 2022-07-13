Украина. Премьер лига13 июля 2022, 22:31 | Обновлено 13 июля 2022, 23:27
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Безбородько находится на просмотре в Заре и уже забил гол в спарринге
28-летний нападающий вышел на второй тайм, забил мяч и отдал ассист
13 июля 2022, 22:31 | Обновлено 13 июля 2022, 23:27
225
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Украинский форвард Денис Безбородько находится на просмотре в луганской «Заре» на сборах в Польше.
28-летний нападающий вышел на второй тайм в спарринге против польской «Легионовии». Безбородько забил гол и отдал голевую передачу.
В минувшем сезоне Безбородько играл за черниговскую «Десну» (19 матчей и 7 голов во всех турнирах).
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 450 тысяч евро. Форвард уже играл за «Зарю» с 2015 по 2017 год.
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