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Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 22:31 | Обновлено 13 июля 2022, 23:27
225
0

Безбородько находится на просмотре в Заре и уже забил гол в спарринге

28-летний нападающий вышел на второй тайм, забил мяч и отдал ассист

13 июля 2022, 22:31 | Обновлено 13 июля 2022, 23:27
225
0
Безбородько находится на просмотре в Заре и уже забил гол в спарринге
ФК Десна. Денис Безбородько

Украинский форвард Денис Безбородько находится на просмотре в луганской «Заре» на сборах в Польше.

28-летний нападающий вышел на второй тайм в спарринге против польской «Легионовии». Безбородько забил гол и отдал голевую передачу.

В минувшем сезоне Безбородько играл за черниговскую «Десну» (19 матчей и 7 голов во всех турнирах).

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 450 тысяч евро. Форвард уже играл за «Зарю» с 2015 по 2017 год.

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Источник Территория Зари
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