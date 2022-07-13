Безбородько находится на просмотре в Заре и уже забил гол в спарринге

Украинский форвард Денис Безбородько находится на просмотре в луганской «Заре» на сборах в Польше.

28-летний нападающий вышел на второй тайм в спарринге против польской «Легионовии». Безбородько забил гол и отдал голевую передачу.

В минувшем сезоне Безбородько играл за черниговскую «Десну» (19 матчей и 7 голов во всех турнирах).

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 450 тысяч евро. Форвард уже играл за «Зарю» с 2015 по 2017 год.