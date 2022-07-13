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  4. Заря разгромила в спарринге польскую команду Легионовия
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Легионовия
13.07.2022, FT 1 : 4
Заря
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Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 20:50 | Обновлено 13 июля 2022, 21:00
883
1

Заря разгромила в спарринге польскую команду Легионовия

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу луганской команды

13 июля 2022, 20:50 | Обновлено 13 июля 2022, 21:00
883
1
Заря разгромила в спарринге польскую команду Легионовия
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» разгромила в спарринге польскую команду 3-го дивизиона «Легионовия».

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу луганской команды.

Товарищеский матч, 13 июля

Легионовия (Легионово, Польша) – Заря (Луганск, Украина) – 1:4

Голы: 5 (пен) – Игорь Снурницын 1, Максим Лунев 43, Вячеслав Чурко 52, Денис Безбородько 66.

Заря (1 тайм): 53. Дмитрий Мацапура, 77. Олег Данченко, 32. Максим Имереков, 74. Игорь Снурницын, 38. Максим Смиян, 29. Егор Назарина, 14. Максим Хлань, 68. Кристиан, 8. Максим Лунев, 9. Дмитрий Мишнев, 11. Александр Гладкий.

Заря (2 тайм): 1. Александр Сапутин, 2. Данил Скорко (91. Даниил Алефиренко 77), 44. Арсений Батагов (4. Юрий Дудник 85), 16. Назар Байрук (27. Тимофей Сухарь 77), 19. Ахмед Алибеков, 6. Максим Казаков, 17. Денис Нагнойный, 3. Ярослав Кисиль (24. Абдулла Абдуллаев, 77), 18. Юрий Тлумак, 20. Вячеслав Чурко, 37. Денис Безбородько.

Главный тренер: Патрик ван Леувен.

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Заря).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Снурницын (Заря).
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Источник ФК Заря
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Комментарии 1
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Артем Дима футболист
Уточняйте сразу что 3я лига  это 4й дивизион Польши.  Уже было в новостях такая путаница. 2я лига это 3й по силе дивизион 
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