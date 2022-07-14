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13.07.2022, FT 1 : 4
Украина. Премьер лига14 июля 2022, 09:50 | Обновлено 14 июля 2022, 09:54
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Легионовия – Заря – 1:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
14 июля 2022, 09:50 | Обновлено 14 июля 2022, 09:54
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В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону луганская «Заря» разгромила польскую «Легионовию» со счетом 4:1.
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Заря).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Снурницын (Заря).
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