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  4. Легионовия – Заря – 1:4. Видео голов и обзор матча
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Легионовия
13.07.2022, FT 1 : 4
Заря
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Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 09:50 | Обновлено 14 июля 2022, 09:54
329
0

Легионовия – Заря – 1:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

14 июля 2022, 09:50 | Обновлено 14 июля 2022, 09:54
329
0
Легионовия – Заря – 1:4. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону луганская «Заря» разгромила польскую «Легионовию» со счетом 4:1.

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Заря).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Снурницын (Заря).
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Источник Sport.ua
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