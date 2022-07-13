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Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 11:40 | Обновлено 13 июля 2022, 12:03
106
0

Легионовия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

13 июля 2022, 11:40 | Обновлено 13 июля 2022, 12:03
106
0
Легионовия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

В среду, 13 июля, луганская «Заря» проведет благотворительный поединок против польской «Легионовии». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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