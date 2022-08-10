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  4. Ярославский называл его суперигроком. Вингер Металлиста уехал в Японию
Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 14:10 |
1942
1

Ярославский называл его суперигроком. Вингер Металлиста уехал в Японию

Паулиньо Бойя продолжит карьеру в Стране Восходящего Солнца

10 августа 2022, 14:10 |
1942
1
Ярославский называл его суперигроком. Вингер Металлиста уехал в Японию
ФК Киото Санга

24-летний вингер «Металлиста» Паулиньо Бойя продолжит карьеру в Японии.

О подписании арендного соглашения, рассчитанного до конца нынешнего года, объявил тамошний клуб «Киото Санга».

Контракт бразильца с «Металлистом» продолжит действовать до лета 2024 года.

Напомним, президент «Металлиста» Александр Ярославский после подписания Паулиньо Бойя называл того «суперигроком» и «суперчеловеком».

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Щось слабенько для "супергравця" в розквіті сил )
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