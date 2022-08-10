Ярославский называл его суперигроком. Вингер Металлиста уехал в Японию

24-летний вингер «Металлиста» Паулиньо Бойя продолжит карьеру в Японии.

О подписании арендного соглашения, рассчитанного до конца нынешнего года, объявил тамошний клуб «Киото Санга».

Контракт бразильца с «Металлистом» продолжит действовать до лета 2024 года.

Напомним, президент «Металлиста» Александр Ярославский после подписания Паулиньо Бойя называл того «суперигроком» и «суперчеловеком».