Украина. Премьер лига10 августа 2022, 14:10 |
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Ярославский называл его суперигроком. Вингер Металлиста уехал в Японию
Паулиньо Бойя продолжит карьеру в Стране Восходящего Солнца
10 августа 2022, 14:10 |
1942
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24-летний вингер «Металлиста» Паулиньо Бойя продолжит карьеру в Японии.
О подписании арендного соглашения, рассчитанного до конца нынешнего года, объявил тамошний клуб «Киото Санга».
Контракт бразильца с «Металлистом» продолжит действовать до лета 2024 года.
Напомним, президент «Металлиста» Александр Ярославский после подписания Паулиньо Бойя называл того «суперигроком» и «суперчеловеком».
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