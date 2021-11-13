ФОТО. Ярославский представил новичка Металлиста: «Это суперигрок»

Владелец «Металлиста» Александр Ярославский в перерыве матча Первой лиги представил болельщикам новичка команды Паулиньо Бойя.

23-летний бразильский атакующий хавбек выбрал себе 77-й номер.

«Паулиньо - это суперигрок, суперчеловек! Я надеюсь, что он принесет «Металлисту» и всему Харькову много радостных эмоций и забьет много голов за нашу команду», - сказал Ярославский.

Клуб пока не объявил подробности контракта Паулиньо.