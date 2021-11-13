ФОТО. Ярославский представил новичка Металлиста: «Это суперигрок»

Паулиньо Бойя получил 77-й номер

  • 13.11.2021 21:40
  • 6822 просмотра
  • 8 комментариев
ФОТО. Ярославский представил новичка Металлиста: «Это суперигрок»
© metalist.ua

Владелец «Металлиста» Александр Ярославский в перерыве матча Первой лиги представил болельщикам новичка команды Паулиньо Бойя.

23-летний бразильский атакующий хавбек выбрал себе 77-й номер.

«Паулиньо - это суперигрок, суперчеловек! Я надеюсь, что он принесет «Металлисту» и всему Харькову много радостных эмоций и забьет много голов за нашу команду», - сказал Ярославский.

Клуб пока не объявил подробности контракта Паулиньо.

Источник — ФК Металлист

(37 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SandroKing
    SandroKing, 13.11.2021 22:06
    +8
    71 игра и 7 голов, нападающий огонь.
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    bullyUA
    bullyUA, 13.11.2021 21:53
    +8
    В начале 2019 года для получения игровой практики Бойя был арендован португальским «Портимоненсе». 20 января в матче против «Боавишты» он дебютировал в Сангриш-лиге[3].
    Летом 2019 года Бойя был арендован клубом «Сан-Бенту». 17 июля в матче против «Коритибы» он дебютировал в бразильской Серии B[4]. 31 июля в поединке против «Крисиума» Паулиньо забил свой первый гол за «Сан-Бенту»[5].
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    bullyUA
    bullyUA, 13.11.2021 21:49
    +4
    Небось этот супер-пупер стоит 200 лимонов.
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    UPL
    UPL, 13.11.2021 21:46
    +4
    Хороші підсилення для гірників)))
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    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 21:55
    +1
    суперигрок для суперпрезидента
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    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 13.11.2021 22:49
    0
    ДК и ШД уже напряглись)
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    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 13.11.2021 22:45
    0
    Такой же как Супермен,только еще супер
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    gajvir
    gajvir, 13.11.2021 22:43
    0
    bullyUA, 13.11.2021 21:49
    Небось этот супер-пупер стоит 200 лимонов.
    На transfermarkt сума трансферу 1,6 млн.євро , контракт з 31.01.2022 ????.
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