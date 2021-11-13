ФОТО. Ярославский представил новичка Металлиста: «Это суперигрок»

Владелец «Металлиста» Александр Ярославский в перерыве матча Первой лиги представил болельщикам новичка команды Паулиньо Бойя.
23-летний бразильский атакующий хавбек выбрал себе 77-й номер.
«Паулиньо - это суперигрок, суперчеловек! Я надеюсь, что он принесет «Металлисту» и всему Харькову много радостных эмоций и забьет много голов за нашу команду», - сказал Ярославский.
Клуб пока не объявил подробности контракта Паулиньо.
Источник — ФК Металлист
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Летом 2019 года Бойя был арендован клубом «Сан-Бенту». 17 июля в матче против «Коритибы» он дебютировал в бразильской Серии B[4]. 31 июля в поединке против «Крисиума» Паулиньо забил свой первый гол за «Сан-Бенту»[5].
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