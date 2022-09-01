Украина. Премьер лига01 сентября 2022, 12:38 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:55
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ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал защитника сборной Алжира
Трудовое соглашение с Янисом Амашем рассчитано на 4 года
01 сентября 2022, 12:38 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:55
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«Днепр-1» подписал контракт с Янисом Амашем, игроком национальной сборной Алжира и португальского клуба «Боавишта».
Трудовое соглашение с 23-летним алжирским защитником заключено сроком на четыре года.
В составе спортклубовцев он будет выступать под номером №13.
Француз с алжирским паспортом является воспитанником «Ницци», за «Боавишту» провел 59 матчей (6 голов, 11 передач).
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