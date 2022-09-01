ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал защитника сборной Алжира

«Днепр-1» подписал контракт с Янисом Амашем, игроком национальной сборной Алжира и португальского клуба «Боавишта».

Трудовое соглашение с 23-летним алжирским защитником заключено сроком на четыре года.

В составе спортклубовцев он будет выступать под номером №13.

Француз с алжирским паспортом является воспитанником «Ницци», за «Боавишту» провел 59 матчей (6 голов, 11 передач).