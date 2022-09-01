Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал защитника сборной Алжира
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 12:38 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:55
1141
0

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал защитника сборной Алжира

Трудовое соглашение с Янисом Амашем рассчитано на 4 года

01 сентября 2022, 12:38 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:55
1141
0
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал защитника сборной Алжира
СК Днепр-1. Янис Амаш

«Днепр-1» подписал контракт с Янисом Амашем, игроком национальной сборной Алжира и португальского клуба «Боавишта».

Трудовое соглашение с 23-летним алжирским защитником заключено сроком на четыре года.

В составе спортклубовцев он будет выступать под номером №13.

Француз с алжирским паспортом является воспитанником «Ницци», за «Боавишту» провел 59 матчей (6 голов, 11 передач).

По теме:
Севилья арендовала форварда сборной Дании
Transfermarkt раскрыл суммы трансферов Антюха и Вантуха из Динамо в Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с эстонским легионером
трансферы сборная Алжира по футболу Боавишта Днепр-1 трансферы УПЛ Янис Амаш
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Футбол | 31 августа 2022, 21:57 13
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика

Вопрос только в том – готов ли «Шахтер» продать своего вундеркинда…

Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
Теннис | 01 сентября 2022, 07:43 2
Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира

Американка вышла в 1/16 финала на своем последнем US Open

ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
Футбол | 31.08.2022, 18:20
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Футбол | 31.08.2022, 14:41
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Антюх подписал полноценный контракт с Зарей
Футбол | 01.09.2022, 10:53
ОФИЦИАЛЬНО. Антюх подписал полноценный контракт с Зарей
ОФИЦИАЛЬНО. Антюх подписал полноценный контракт с Зарей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
30.08.2022, 11:29 8
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
31.08.2022, 12:55 2
Бокс
Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
Источник: Мбаппе состоит в отношениях с моделью-трансгендером
30.08.2022, 17:40 13
Футбол
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
31.08.2022, 10:05 41
Футбол
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
30.08.2022, 21:43 21
Футбол
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
30.08.2022, 22:40 11
Теннис
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
31.08.2022, 10:35
Бокс
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
01.09.2022, 00:19 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности