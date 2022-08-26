ОФИЦИАЛЬНО. Чоботенко перешел в Колос

«Колос» на своем официальном сайте объявил о подписании бывшего защитника «Мариуполя» Сергея Чоботенко.

О сроке соглашения не сообщается. Ранее Чоботенко не подошел тренерскому штабу Александра Кучера в «Днепре-1».

В минувшем сезоне Чоботенко играл за «Мариуполь» (5 матчей без забитых голов). Всего в его активе 77 матчей УПЛ и 3 забитых гола, а также 3 игры Кубка Украины (1 мяч) и 4 поединка Лиги Европы.