Украина. Премьер лига26 августа 2022, 14:05 | Обновлено 26 августа 2022, 14:07
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ОФИЦИАЛЬНО. Чоботенко перешел в Колос
Бывший защитник «Мариуполя» нашел новый клуб
26 августа 2022, 14:05 | Обновлено 26 августа 2022, 14:07
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«Колос» на своем официальном сайте объявил о подписании бывшего защитника «Мариуполя» Сергея Чоботенко.
О сроке соглашения не сообщается. Ранее Чоботенко не подошел тренерскому штабу Александра Кучера в «Днепре-1».
В минувшем сезоне Чоботенко играл за «Мариуполь» (5 матчей без забитых голов). Всего в его активе 77 матчей УПЛ и 3 забитых гола, а также 3 игры Кубка Украины (1 мяч) и 4 поединка Лиги Европы.
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