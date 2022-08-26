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Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 14:05 | Обновлено 26 августа 2022, 14:07
278
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чоботенко перешел в Колос

Бывший защитник «Мариуполя» нашел новый клуб

26 августа 2022, 14:05 | Обновлено 26 августа 2022, 14:07
278
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чоботенко перешел в Колос
ФК Колос. Сергей Чоботенко

«Колос» на своем официальном сайте объявил о подписании бывшего защитника «Мариуполя» Сергея Чоботенко.

О сроке соглашения не сообщается. Ранее Чоботенко не подошел тренерскому штабу Александра Кучера в «Днепре-1».

В минувшем сезоне Чоботенко играл за «Мариуполь» (5 матчей без забитых голов). Всего в его активе 77 матчей УПЛ и 3 забитых гола, а также 3 игры Кубка Украины (1 мяч) и 4 поединка Лиги Европы.

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Источник ФК Колос Ковалевка
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