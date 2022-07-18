Украина. Премьер лига18 июля 2022, 20:45 | Обновлено 18 июля 2022, 21:05
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Источник: центральный защитник покинул расположение Днепра-1
Сергей Чоботенко не подошел тренерскому штабу Александра Кучера
18 июля 2022, 20:45 | Обновлено 18 июля 2022, 21:05
807
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Центральный защитник Сергей Чоботенко покинул расположение клуба УП «Днепр-1».
25-летний футболист не подошел новому тренерскому штабу Александра Кучера, информирует fcdnipro.com.
В минувшем сезоне Чоботенко играл за «Мариуполь» (5 матчей без забитых голов). Всего в его активе 77 матчей УПЛ и 3 забитых гола, а также 3 игры Кубка Украины (1 мяч) и 4 поединка Лиги Европы.
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