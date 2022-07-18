Источник: центральный защитник покинул расположение Днепра-1

Центральный защитник Сергей Чоботенко покинул расположение клуба УП «Днепр-1».

25-летний футболист не подошел новому тренерскому штабу Александра Кучера, информирует fcdnipro.com.

В минувшем сезоне Чоботенко играл за «Мариуполь» (5 матчей без забитых голов). Всего в его активе 77 матчей УПЛ и 3 забитых гола, а также 3 игры Кубка Украины (1 мяч) и 4 поединка Лиги Европы.