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Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 20:45 | Обновлено 18 июля 2022, 21:05
807
0

Источник: центральный защитник покинул расположение Днепра-1

Сергей Чоботенко не подошел тренерскому штабу Александра Кучера

18 июля 2022, 20:45 | Обновлено 18 июля 2022, 21:05
807
0
Источник: центральный защитник покинул расположение Днепра-1
ФК Мариуполь. Сергей Чоботенко

Центральный защитник Сергей Чоботенко покинул расположение клуба УП «Днепр-1».

25-летний футболист не подошел новому тренерскому штабу Александра Кучера, информирует fcdnipro.com.

В минувшем сезоне Чоботенко играл за «Мариуполь» (5 матчей без забитых голов). Всего в его активе 77 матчей УПЛ и 3 забитых гола, а также 3 игры Кубка Украины (1 мяч) и 4 поединка Лиги Европы.

 

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Сергей Чоботенко Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Александр Кучер
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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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