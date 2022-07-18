ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков

«Динамо» Киев объявило о переходе в состав «Зари» трех игроков: в команду Патрика ван Леувена отправились защитник Роман Вантух, а также хавбеки Владимир Бражко и Николай Михайленко.

Аренды всех футболистов рассчитан на 2 года.

Михайленко первую половину прошлого сезона провел в «Черноморце», выступая за одесский клуб на правах аренды. 21-летний полузащитник был основным игроком, сыграл 15 поединков, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Вантух с 2016 по 2019 годы выступал за молодежные команды киевского «Динамо». На правах аренды играл за донецкий «Олимпик», в сезоне 2020/21 – за «Александрию», а первую половину сезона также провел в одесском «Черноморце».

Бражко в течение первой части прошлого сезона выступал за «Динамо» U19, в составе которого провел 13 матчей (5 голов). Также сыграл за «бело-синих» 7 матчей в Юношеской лиге УЕФА, отличившись тремя забитыми мячами.