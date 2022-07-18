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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 12:13 | Обновлено 18 июля 2022, 13:23
3485
1

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков

Вантух, Михайленко и Бражко перебрались в новую команду

18 июля 2022, 12:13 | Обновлено 18 июля 2022, 13:23
3485
1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

«Динамо» Киев объявило о переходе в состав «Зари» трех игроков: в команду Патрика ван Леувена отправились защитник Роман Вантух, а также хавбеки Владимир Бражко и Николай Михайленко.

Аренды всех футболистов рассчитан на 2 года.

Михайленко первую половину прошлого сезона провел в «Черноморце», выступая за одесский клуб на правах аренды. 21-летний полузащитник был основным игроком, сыграл 15 поединков, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Вантух с 2016 по 2019 годы выступал за молодежные команды киевского «Динамо». На правах аренды играл за донецкий «Олимпик», в сезоне 2020/21 – за «Александрию», а первую половину сезона также провел в одесском «Черноморце».

Бражко в течение первой части прошлого сезона выступал за «Динамо» U19, в составе которого провел 13 матчей (5 голов). Также сыграл за «бело-синих» 7 матчей в Юношеской лиге УЕФА, отличившись тремя забитыми мячами.

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Динамо Киев Заря Луганск Владимир Бражко Роман Вантух Николай Михайленко трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Ну, таке, я цього рішення не розумію: нормальних ж гравців віддали в оренду ( на два роки  ) замість того щоб когось продати і награвати цю молодь. Луческу на старість зовсім з глузду з'їхав.
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