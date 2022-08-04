Воспользовался правилом ФИФА. Защитник Миная перешел в хорватский Шибеник

22-летний центральный защитник «Миная» Мислав Матич на правах свободного агента перешел в хорватский «Шибеник». Хорват подписал с новым клубом двухлетнее соглашение.

Матич присоединился к «Шибенику», воспользовавшись правилом ФИФА, которое позволяет легионерам разрывать контракт с украинскими клубами из-за войны с россией.

Напомним, Матич защищал цвета «Миная» с лета 2020 года. У Мислава есть опыт выступления в юношеской сборной Хорватии U-19, его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.