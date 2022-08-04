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Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 10:36 | Обновлено 04 августа 2022, 11:07
103
0

Воспользовался правилом ФИФА. Защитник Миная перешел в хорватский Шибеник

Мислав Матич вернулся на родину

04 августа 2022, 10:36 | Обновлено 04 августа 2022, 11:07
103
0
Воспользовался правилом ФИФА. Защитник Миная перешел в хорватский Шибеник
ФК Шибеник. Мислав Матич

22-летний центральный защитник «Миная» Мислав Матич на правах свободного агента перешел в хорватский «Шибеник». Хорват подписал с новым клубом двухлетнее соглашение.

Матич присоединился к «Шибенику», воспользовавшись правилом ФИФА, которое позволяет легионерам разрывать контракт с украинскими клубами из-за войны с россией.

Напомним, Матич защищал цвета «Миная» с лета 2020 года. У Мислава есть опыт выступления в юношеской сборной Хорватии U-19, его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

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Источник ФК Шибеник
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