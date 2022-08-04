Пополнение в венгерском легионе. Дебрецен подписал воспитанника Динамо

Защитник «Львова» Александр Романчук на правах свободного агента перешел в венгерский «Дебрецен».

22-летний центрбек уже дебютировал за новый клуб, сыграв весь матч первого тура чемпионата Венгрии против «Кишварды» (2:2)

В прошлом сезоне Романчук, который является воспитанником киевского «Динамо», провел 15 матчей за ПФК «Львов», забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 500 тысяч евро.