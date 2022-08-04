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04 августа 2022, 08:35 | Обновлено 04 августа 2022, 09:29
1438
0

Пополнение в венгерском легионе. Дебрецен подписал воспитанника Динамо

Александр Романчук уже дебютировал за новый клуб

04 августа 2022, 08:35 | Обновлено 04 августа 2022, 09:29
1438
0
Пополнение в венгерском легионе. Дебрецен подписал воспитанника Динамо
ФК Дебрецен. Александр Романчук (справа)

Защитник «Львова» Александр Романчук на правах свободного агента перешел в венгерский «Дебрецен».

22-летний центрбек уже дебютировал за новый клуб, сыграв весь матч первого тура чемпионата Венгрии против «Кишварды» (2:2)

В прошлом сезоне Романчук, который является воспитанником киевского «Динамо», провел 15 матчей за ПФК «Львов», забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 500 тысяч евро.

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Источник Sport.ua
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