Пополнение в венгерском легионе. Дебрецен подписал воспитанника Динамо
Александр Романчук уже дебютировал за новый клуб
Защитник «Львова» Александр Романчук на правах свободного агента перешел в венгерский «Дебрецен».
22-летний центрбек уже дебютировал за новый клуб, сыграв весь матч первого тура чемпионата Венгрии против «Кишварды» (2:2)
В прошлом сезоне Романчук, который является воспитанником киевского «Динамо», провел 15 матчей за ПФК «Львов», забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 500 тысяч евро.
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