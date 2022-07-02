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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала Мишнева
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 11:14 |
79
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала Мишнева

Капитан «Мариуполя» перешел в луганский клуб

02 июля 2022, 11:14 |
79
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала Мишнева
ФК Мариуполь. Дмитрий Мишнев

«Заря» официально сообщила о подписании контракта с Дмитрием Мишневым. Условия соглашения с 28-летним полузащитником не сообщаются.

Всю свою карьеру Мишнев провел в составе «Мариуполя», где был капитаном. Суммарно за карьеру Мишнев провел 233 матча за «Мариуполь», в которых забил 17 голов и сделал 25 голевых передач.

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Источник ФК Заря
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