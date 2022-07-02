Украина. Премьер лига02 июля 2022, 11:14 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала Мишнева
Капитан «Мариуполя» перешел в луганский клуб
02 июля 2022, 11:14 |
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«Заря» официально сообщила о подписании контракта с Дмитрием Мишневым. Условия соглашения с 28-летним полузащитником не сообщаются.
Всю свою карьеру Мишнев провел в составе «Мариуполя», где был капитаном. Суммарно за карьеру Мишнев провел 233 матча за «Мариуполь», в которых забил 17 голов и сделал 25 голевых передач.
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