ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала Мишнева

«Заря» официально сообщила о подписании контракта с Дмитрием Мишневым. Условия соглашения с 28-летним полузащитником не сообщаются.

Всю свою карьеру Мишнев провел в составе «Мариуполя», где был капитаном. Суммарно за карьеру Мишнев провел 233 матча за «Мариуполь», в которых забил 17 голов и сделал 25 голевых передач.