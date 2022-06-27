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Украина. Премьер лига
27 июня 2022, 15:19 | Обновлено 27 июня 2022, 15:48
1051
0

Капитан Мариуполя перейдет в Зарю

В апреле Дмитрий Мишнев играл за «Шахтер» в благотворительных матчах

27 июня 2022, 15:19 | Обновлено 27 июня 2022, 15:48
1051
0
Капитан Мариуполя перейдет в Зарю
ФК Мариуполь. Дмитрий Мишнев

Полузащитник «Мариуполя» Дмитрий Мишнев перейдет в «Зарю». Луганская команда уже несколько месяцев следила за 28-летним игроком.

На переход Мишнева повлияла судьба «Мариуполя», который не выступит в следующем розыгрыше чемпионата Украины из-за уничтоженной российскими оккупантами клубной инфраструктуры. Сам город Мариуполь временно оккупирован российскими войсками.
 
В апреле Мишнев сыграл в пяти матчах за донецкий «Шахтер» в рамках благотворительного турне — Shakhtar Global Tour for Peace.

В сезоне 2021/22 Мишнев забил два гола и отдал две результативные передачи в 17 поединках за Мариуполь во всех турнирах.

«Заря» начнет подготовку к новому сезону 28 июня. Луганчане проведут сбор в Польше.

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Мариуполь Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Дмитрий Мишнев контрольные матчи УПЛ
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Источник Sportarena
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