Капитан Мариуполя перейдет в Зарю

Полузащитник «Мариуполя» Дмитрий Мишнев перейдет в «Зарю». Луганская команда уже несколько месяцев следила за 28-летним игроком.

На переход Мишнева повлияла судьба «Мариуполя», который не выступит в следующем розыгрыше чемпионата Украины из-за уничтоженной российскими оккупантами клубной инфраструктуры. Сам город Мариуполь временно оккупирован российскими войсками.



В апреле Мишнев сыграл в пяти матчах за донецкий «Шахтер» в рамках благотворительного турне — Shakhtar Global Tour for Peace.

В сезоне 2021/22 Мишнев забил два гола и отдал две результативные передачи в 17 поединках за Мариуполь во всех турнирах.

«Заря» начнет подготовку к новому сезону 28 июня. Луганчане проведут сбор в Польше.