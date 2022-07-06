Защитник Днепра-1 перешел в португальский Шавеш

26-летний центрбек «Днепра-1» Нельсон Монте стал игроком португальского «Шавеша», который в следующем сезоне будет выступать в элитарном дивизионе тамошнего футбола.

Защитник подписал контракт на один сезон. Очевидно, он воспользовался механизмом ФИФА и приостановил действие контракта с «Днепром-1», чтобы организовать переезд в «Шавеш».

После начала российско-украинской войны Монте уехал доигрывать сезон в испанскую «Альмерию».

Нельсон Монте перешел в «Днепр-1» в 2021 году, подписав двухлетнее соглашение.