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  4. Защитник Днепра-1 перешел в португальский Шавеш
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 09:42 |
280
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Защитник Днепра-1 перешел в португальский Шавеш

Нельсон Монте решил не играть в УПЛ во время войны

06 июля 2022, 09:42 |
280
0
Защитник Днепра-1 перешел в португальский Шавеш
ФК Днепр-1. Нельсон Монте (справа)

26-летний центрбек «Днепра-1» Нельсон Монте стал игроком португальского «Шавеша», который в следующем сезоне будет выступать в элитарном дивизионе тамошнего футбола.

Защитник подписал контракт на один сезон. Очевидно, он воспользовался механизмом ФИФА и приостановил действие контракта с «Днепром-1», чтобы организовать переезд в «Шавеш».

После начала российско-украинской войны Монте уехал доигрывать сезон в испанскую «Альмерию».

Нельсон Монте перешел в «Днепр-1» в 2021 году, подписав двухлетнее соглашение.

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Источник Sport.ua
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