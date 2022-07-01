ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 покинули 7 игроков. В том числе лидеры

Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил об уходе семерых футболистов.

Команду покинули защитники Сергей Ченбай, Амар Квакич и Виталий Ермаков, а также хавбеки Антон Санин, Максим Задерака, Юрий Батюшин и Дмитрий Крыськив.

Отметим уход Крыськива, который был одним из лидеров харьковчан. Игрок возвращается в «Шахтер». Кроме того, покинул команду Батюшин, у которого 3 гола и 2 ассиста в 15-ти матчах.

Ранее команду покинули легионеры Соломон Квирквелия, Дерек и Марлисон.