ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 покинули 7 игроков. В том числе лидеры
Команда попрощалась с рядом футболистов
Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил об уходе семерых футболистов.
Команду покинули защитники Сергей Ченбай, Амар Квакич и Виталий Ермаков, а также хавбеки Антон Санин, Максим Задерака, Юрий Батюшин и Дмитрий Крыськив.
Отметим уход Крыськива, который был одним из лидеров харьковчан. Игрок возвращается в «Шахтер». Кроме того, покинул команду Батюшин, у которого 3 гола и 2 ассиста в 15-ти матчах.
Ранее команду покинули легионеры Соломон Квирквелия, Дерек и Марлисон.
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