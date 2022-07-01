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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 покинули 7 игроков. В том числе лидеры
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 11:29 |
1162
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 покинули 7 игроков. В том числе лидеры

Команда попрощалась с рядом футболистов

01 июля 2022, 11:29 |
1162
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 покинули 7 игроков. В том числе лидеры
metalist.ua

Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил об уходе семерых футболистов.

Команду покинули защитники Сергей Ченбай, Амар Квакич и Виталий Ермаков, а также хавбеки Антон Санин, Максим Задерака, Юрий Батюшин и Дмитрий Крыськив.

Отметим уход Крыськива, который был одним из лидеров харьковчан. Игрок возвращается в «Шахтер». Кроме того, покинул команду Батюшин, у которого 3 гола и 2 ассиста в 15-ти матчах.

Ранее команду покинули легионеры Соломон Квирквелия, Дерек и Марлисон.

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Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Сергей Ченбай Амар Квакич Виталий Ермаков Максим Задерака Юрий Батюшин Дмитрий Крыськив
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Источник ФК Металлист 1925
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