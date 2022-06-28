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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал третьего летнего новичка
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 22:32 |
602
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал третьего летнего новичка

Николай Квасный перебрался в команду из Ровно

28 июня 2022, 22:32 |
602
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал третьего летнего новичка
veres.rv.ua

Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании защитника Николая Квасного. 27-летний игрок получил контракт на один год.

Квасный в минувшем сезоне провел 18 матчей УПЛ в составе «Ингульца». Кроме того, выступал за «Ворсклу», «Сумы», «Прикарпатье» и ФК «Львов».

Ранее «Верес» подписал Романа Гагуна и Арсения Коркодима.

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Источник ФК Верес
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