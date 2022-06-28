Украина. Премьер лига28 июня 2022, 22:32 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал третьего летнего новичка
Николай Квасный перебрался в команду из Ровно
28 июня 2022, 22:32 |
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Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании защитника Николая Квасного. 27-летний игрок получил контракт на один год.
Квасный в минувшем сезоне провел 18 матчей УПЛ в составе «Ингульца». Кроме того, выступал за «Ворсклу», «Сумы», «Прикарпатье» и ФК «Львов».
Ранее «Верес» подписал Романа Гагуна и Арсения Коркодима.
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