ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал третьего летнего новичка

Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании защитника Николая Квасного. 27-летний игрок получил контракт на один год.

Квасный в минувшем сезоне провел 18 матчей УПЛ в составе «Ингульца». Кроме того, выступал за «Ворсклу», «Сумы», «Прикарпатье» и ФК «Львов».

Ранее «Верес» подписал Романа Гагуна и Арсения Коркодима.