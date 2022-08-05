ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер снова отдал форварда в аренду в Цюрих
Богдан Вьюнник продолжит карьеру в Швейцарии
Швейцарский «Цюрих» официально сообщил о подписании форварда «Шахтера» Богдана Вьюнника. Речь идет об аренде на один год.
Ранее Вьюнник провел в аренде в «Цюрихе» концовку прошлого сезона. Он успел провести за команду 4 матча, результативными действиями не отличался.
Начинал прошлый сезон Вьюнник в аренде в «Мариуполе». На его счету 1 гол и 1 ассист в 13 матчах за азовцев во всех турнирах.
✍🏼 Der 20-jährige Stürmer Bohdan Viunnyk wechselt per sofort leihweise für die aktuelle Saison 2022/2023 von Shakhtar Donetsk zum FC Zürich.— FC Zürich (@fc_zuerich) August 5, 2022
👉🏼 https://t.co/TblzPw45In
Herzlich willkommen, Bohdan! 🔵⚪️#fcz #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/XwK7mjuXN6
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