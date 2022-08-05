ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер снова отдал форварда в аренду в Цюрих

Швейцарский «Цюрих» официально сообщил о подписании форварда «Шахтера» Богдана Вьюнника. Речь идет об аренде на один год.

Ранее Вьюнник провел в аренде в «Цюрихе» концовку прошлого сезона. Он успел провести за команду 4 матча, результативными действиями не отличался.

Начинал прошлый сезон Вьюнник в аренде в «Мариуполе». На его счету 1 гол и 1 ассист в 13 матчах за азовцев во всех турнирах.