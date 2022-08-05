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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер снова отдал форварда в аренду в Цюрих
Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 21:09 |
2342
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер снова отдал форварда в аренду в Цюрих

Богдан Вьюнник продолжит карьеру в Швейцарии

05 августа 2022, 21:09 |
2342
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер снова отдал форварда в аренду в Цюрих
ФК Цюрих

Швейцарский «Цюрих» официально сообщил о подписании форварда «Шахтера» Богдана Вьюнника. Речь идет об аренде на один год.

Ранее Вьюнник провел в аренде в «Цюрихе» концовку прошлого сезона. Он успел провести за команду 4 матча, результативными действиями не отличался.

Начинал прошлый сезон Вьюнник в аренде в «Мариуполе». На его счету 1 гол и 1 ассист в 13 матчах за азовцев во всех турнирах.

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Источник Sport.ua
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