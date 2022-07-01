Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец сообщил о подписании двух защитников
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 05:59 | Обновлено 01 июля 2022, 06:10
113
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец сообщил о подписании двух защитников

Максим Войтиховский и Сергей Суханов будут играть за одесский клуб

01 июля 2022, 05:59 | Обновлено 01 июля 2022, 06:10
113
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец сообщил о подписании двух защитников
ФК Черноморец Одесса

Руководство и тренерский штаб «Черноморца» продолжают работу над комплектацией состава команды на сезон 2022/23.

С одесским клубом подписали контракты два защитника: 23-летний Максим Войтиховский и 27-летний Сергей Суханов.

Максим Войтиховский играл в составе молодежки «Черноморца» в 2018 году, а последним его клубом до возвращения в Одессу была луцкая «Волынь».

Сергей Суханов ранее выступал за «Оболонь», «Горняк-Спорт» и «Полесье».

В клубе пожелали новичкам удачных игр и побед в составе черно-синих.

По теме:
Карпаты прекратили сотрудничество с тринадцатью футболистами
ФОТО. Когда девятка занята. Ромелу Лукаку выбрал себе номер в Интере
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал албанского футболиста, второй раз в истории
Черноморец Одесса Максим Войтиховский Сергей Суханов трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
Футбол | 01 июля 2022, 01:05 2
Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?

Гол переписали на форварда валлийской команды Гарета Бэйла

«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
Авто/мото | 30 июня 2022, 17:11 5
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал

Берни Экклстоун готов принять на себя пулю, чтобы защитить путина...

Зарю покинули Вернидуб и Громов, команда ждет возвращение Шахаба
Футбол | 30.06.2022, 17:29
Зарю покинули Вернидуб и Громов, команда ждет возвращение Шахаба
Зарю покинули Вернидуб и Громов, команда ждет возвращение Шахаба
Левандовски в Барселоне: последний довод короля
Футбол | 30.06.2022, 12:45
Левандовски в Барселоне: последний довод короля
Левандовски в Барселоне: последний довод короля
Трабзонспор предложил шикарный контракт защитнику Шахтера
Футбол | 30.06.2022, 10:26
Трабзонспор предложил шикарный контракт защитнику Шахтера
Трабзонспор предложил шикарный контракт защитнику Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОБИН: «В эпизоде с автоголом Ярмоленко не обошлось без тактической ошибки»
КОБИН: «В эпизоде с автоголом Ярмоленко не обошлось без тактической ошибки»
29.06.2022, 11:54 2
Футбол
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
30.06.2022, 15:13 3
Война
ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение
ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение
29.06.2022, 09:59
Бокс
В ожидании сборников. Динамо уступило Лозанне в контрольном матче
В ожидании сборников. Динамо уступило Лозанне в контрольном матче
29.06.2022, 22:52 1
Футбол
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
29.06.2022, 17:45
Футбол
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
30.06.2022, 03:50
Футбол
Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне
Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне
29.06.2022, 17:13 23
Теннис
Источник: Шахтер на днях вернет в свой состав опытного полузащитника
Источник: Шахтер на днях вернет в свой состав опытного полузащитника
29.06.2022, 01:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем