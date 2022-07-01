ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец сообщил о подписании двух защитников

Руководство и тренерский штаб «Черноморца» продолжают работу над комплектацией состава команды на сезон 2022/23.

С одесским клубом подписали контракты два защитника: 23-летний Максим Войтиховский и 27-летний Сергей Суханов.

Максим Войтиховский играл в составе молодежки «Черноморца» в 2018 году, а последним его клубом до возвращения в Одессу была луцкая «Волынь».

Сергей Суханов ранее выступал за «Оболонь», «Горняк-Спорт» и «Полесье».

В клубе пожелали новичкам удачных игр и побед в составе черно-синих.