ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец сообщил о подписании двух защитников
Максим Войтиховский и Сергей Суханов будут играть за одесский клуб
Руководство и тренерский штаб «Черноморца» продолжают работу над комплектацией состава команды на сезон 2022/23.
С одесским клубом подписали контракты два защитника: 23-летний Максим Войтиховский и 27-летний Сергей Суханов.
Максим Войтиховский играл в составе молодежки «Черноморца» в 2018 году, а последним его клубом до возвращения в Одессу была луцкая «Волынь».
Сергей Суханов ранее выступал за «Оболонь», «Горняк-Спорт» и «Полесье».
В клубе пожелали новичкам удачных игр и побед в составе черно-синих.
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