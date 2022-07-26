Металлист интересуется голкипером Львова

Новичок УПЛ «Металлист» проявляет интерес к голкиперу «Львова» Оресту Костику. Об этом сообщает FootBoom.

Препятствием на пути перехода Костика в «Металлист» может стать его контракт со «Львовом», который действует до лета 2023 года. Трансферная стоимость 23-летнего голкипера оценивается в 200 тысяч евро.

В прошлом сезоне Костик провел 20 матчей в УПЛ за «Львов», а доигрывал сезон в литовской «Йонаве», в состоаве которой принял участие в 6 матчах.