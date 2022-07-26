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  4. Металлист интересуется голкипером Львова
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 10:30 |
377
0

Металлист интересуется голкипером Львова

Орест Костик может сменить клуб летом

26 июля 2022, 10:30 |
377
0
Металлист интересуется голкипером Львова
ФК Львов. Орест Костик

Новичок УПЛ «Металлист» проявляет интерес к голкиперу «Львова» Оресту Костику. Об этом сообщает FootBoom.

Препятствием на пути перехода Костика в «Металлист» может стать его контракт со «Львовом», который действует до лета 2023 года. Трансферная стоимость 23-летнего голкипера оценивается в 200 тысяч евро.

В прошлом сезоне Костик провел 20 матчей в УПЛ за «Львов», а доигрывал сезон в литовской «Йонаве», в состоаве которой принял участие в 6 матчах.

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Источник Footboom
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