ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал голкипера Днепра-1
Богдан Хома перешел в стан новичка УПЛ
«Кривбасс» официально сообщил о подписании голкипера «Днепра-1» Богдана Хомы. Контракт рассчитан на три года.
На счету Хомы 9 матчей за юношеские команды «Днепра-1», за первую команду не выступал.
Хома стал уже 13-м новичком «Кривбасса» в это межсезонье. Ранее клуб подписал вратаря Андрея Клищука, защитников Тимура Стецькова, Виталия Вернидуба и Евгения Опанасенко, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина, Дмитрия Хомченовского, Максима Задераку, Евгения Банаду, Назара Волошина и Владислава Семотюка, а также нападающего Дениса Устименко.
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