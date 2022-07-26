ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал голкипера Днепра-1

«Кривбасс» официально сообщил о подписании голкипера «Днепра-1» Богдана Хомы. Контракт рассчитан на три года.

На счету Хомы 9 матчей за юношеские команды «Днепра-1», за первую команду не выступал.

Хома стал уже 13-м новичком «Кривбасса» в это межсезонье. Ранее клуб подписал вратаря Андрея Клищука, защитников Тимура Стецькова, Виталия Вернидуба и Евгения Опанасенко, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина, Дмитрия Хомченовского, Максима Задераку, Евгения Банаду, Назара Волошина и Владислава Семотюка, а также нападающего Дениса Устименко.