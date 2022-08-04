Легионер Динамо отправится к себе на родину

Бразильский левый защитник «Динамо Киев» Сидклей, который выступал на правах аренды в греческом клубе ПАОК, перейдет в «Куябу».

По информации Globo, Игрок уже прибыл в расположение клуба и скоро будет официально объявлено про переход футболиста.

В прошлом сезоне Сидклей провел 31 матч за ПАОК, отдал 2 голевые передачи и забил 1 гол.