Украина. Премьер лига04 августа 2022, 13:26 |
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Легионер Динамо отправится к себе на родину
Сидклей перейдет в «Куябу»
04 августа 2022, 13:26 |
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Бразильский левый защитник «Динамо Киев» Сидклей, который выступал на правах аренды в греческом клубе ПАОК, перейдет в «Куябу».
По информации Globo, Игрок уже прибыл в расположение клуба и скоро будет официально объявлено про переход футболиста.
В прошлом сезоне Сидклей провел 31 матч за ПАОК, отдал 2 голевые передачи и забил 1 гол.
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