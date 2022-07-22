ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал молодого хавбека из академии Динамо

Молодой украинский хавбек Станислав Урсолов стал новичком одесского «Черноморца».

Детали контракта не обнародованы.

Урсолов обучался футболу в академии «Черноморца» (2016–2018), затем перешел «Динамо», а оттуда – в «Колос». Футболиста вызывали в юношескую сборную Украины U-17.