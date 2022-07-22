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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал молодого хавбека из академии Динамо
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 23:23 | Обновлено 22 июля 2022, 23:42
384
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал молодого хавбека из академии Динамо

Станислав Урсолов стал игроком одесского клуба

22 июля 2022, 23:23 | Обновлено 22 июля 2022, 23:42
384
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал молодого хавбека из академии Динамо
ФК Колос. Станислав Урсолов

Молодой украинский хавбек Станислав Урсолов стал новичком одесского «Черноморца».

Детали контракта не обнародованы.

Урсолов обучался футболу в академии «Черноморца» (2016–2018), затем перешел «Динамо», а оттуда – в «Колос». Футболиста вызывали в юношескую сборную Украины U-17.

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Источник ФК Черноморец
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