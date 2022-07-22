Украина. Премьер лига22 июля 2022, 23:23 | Обновлено 22 июля 2022, 23:42
384
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал молодого хавбека из академии Динамо
Станислав Урсолов стал игроком одесского клуба
22 июля 2022, 23:23 | Обновлено 22 июля 2022, 23:42
384
0
Молодой украинский хавбек Станислав Урсолов стал новичком одесского «Черноморца».
Детали контракта не обнародованы.
Урсолов обучался футболу в академии «Черноморца» (2016–2018), затем перешел «Динамо», а оттуда – в «Колос». Футболиста вызывали в юношескую сборную Украины U-17.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 июля 2022, 21:00 5
Несусветные богатства семьи не помогают Фаику Болкиаху быть успешным на поле
Футбол | 22 июля 2022, 21:30 2
Габриэл Верон продолжит карьеру в Португалии
Футбол | 22.07.2022, 14:11
Футбол | 22.07.2022, 21:11
Футбол | 22.07.2022, 12:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.07.2022, 21:54 22
22.07.2022, 09:12
21.07.2022, 23:59 1
21.07.2022, 16:18 6
21.07.2022, 19:22
21.07.2022, 06:23 5
21.07.2022, 11:44 2
22.07.2022, 17:59