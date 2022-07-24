ОФИЦИАЛЬНО. Харрис покинул Металлист и перешел в Самсунспор
Англичанин, несмотря на слухи, не продолжит выступления в Украине
29-летний английский вингер «Металлиста» Кадим Харрис продолжит карьеру во второй по рангу лиге турецкого футбола.
Новым клубом Харриса стал «Самсунспор», в который футболист перебрался на правах свободного агента.
Контракт между сторонами подписан на два года.
Ранее журналист Игорь Цыганык говорил, что Харрис может продолжить карьеру в Украине, подписав контракт с «Днепром-1».
Напомним, Харрис перешел в «Металлист» в сентябре минувшего года и успел провести за харьковчан 11 матчей в Первой лиге, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
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