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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Харрис покинул Металлист и перешел в Самсунспор
Украина. Премьер лига
24 июля 2022, 09:56 |
540
0

ОФИЦИАЛЬНО. Харрис покинул Металлист и перешел в Самсунспор

Англичанин, несмотря на слухи, не продолжит выступления в Украине

24 июля 2022, 09:56 |
540
0
ОФИЦИАЛЬНО. Харрис покинул Металлист и перешел в Самсунспор
samsunspor.org.tr

29-летний английский вингер «Металлиста» Кадим Харрис продолжит карьеру во второй по рангу лиге турецкого футбола.

Новым клубом Харриса стал «Самсунспор», в который футболист перебрался на правах свободного агента.

Контракт между сторонами подписан на два года.

Ранее журналист Игорь Цыганык говорил, что Харрис может продолжить карьеру в Украине, подписав контракт с «Днепром-1».

Напомним, Харрис перешел в «Металлист» в сентябре минувшего года и успел провести за харьковчан 11 матчей в Первой лиге, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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Источник ФК Самсунспор
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