Украина. Премьер лига22 июля 2022, 05:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал своего воспитанника
Артем Вовкун вернулся в родной клуб
22 июля 2022, 05:05 |
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ПФК «Львов» объявил о подписании 20-летнего центрального защитника Артема Вовкуна.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное на два года. С сентября 2021 года Вовкун был свободным агентом.
Вовкун является воспитанником «Львова». Также он выступал за словацкий «Земплин» и МФА «Мукачево».
В сезоне-2020/21 Артем Вовкун провел 10 матчей за «Земплин», результативными действиями не отличался.
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