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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал своего воспитанника
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 05:05 |
25
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал своего воспитанника

Артем Вовкун вернулся в родной клуб

22 июля 2022, 05:05 |
25
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал своего воспитанника
ПФК Львов. Артем Вовкун

ПФК «Львов» объявил о подписании 20-летнего центрального защитника Артема Вовкуна.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное на два года. С сентября 2021 года Вовкун был свободным агентом.

Вовкун является воспитанником «Львова». Также он выступал за словацкий «Земплин» и МФА «Мукачево».

В сезоне-2020/21 Артем Вовкун провел 10 матчей за «Земплин», результативными действиями не отличался.

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Источник ФК Львов
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