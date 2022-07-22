ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал своего воспитанника

ПФК «Львов» объявил о подписании 20-летнего центрального защитника Артема Вовкуна.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное на два года. С сентября 2021 года Вовкун был свободным агентом.

Вовкун является воспитанником «Львова». Также он выступал за словацкий «Земплин» и МФА «Мукачево».

В сезоне-2020/21 Артем Вовкун провел 10 матчей за «Земплин», результативными действиями не отличался.