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Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 11:28 | Обновлено 16 июля 2022, 11:31
63
0

Карпаты подписали бывшего защитника Вереса

На счету Дмитрия Махнева 4 матча в УПЛ в прошедшем сезоне

16 июля 2022, 11:28 | Обновлено 16 июля 2022, 11:31
63
0
Карпаты подписали бывшего защитника Вереса
ФК Верес. Дмитрий Махнев

26-летний украинский защитник Дмитрий Махнев подписал контракт со львовскими «Карпатами».

Предыдущим клубом центрального защитника был «Верес», за который он провел два с половиной сезона. В конце июня клуб из Ровно решил не продлевать контракт с Дмитрием.

В прошедшем чемпионате Махнев шесть раз выходил на поле в составе «Вереса». Четыре из них – в Премьер-лиге.

В конце июня «Карпаты» объявили о прекращении сотрудничества с 13 футболистами по взаимному согласию сторон.

В сезоне 2021/22 «Карпаты» выступали в группе «А» Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата львовский клуб занимал первое место в турнирной таблице.

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Источник Sportarena
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