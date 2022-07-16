Карпаты подписали бывшего защитника Вереса

26-летний украинский защитник Дмитрий Махнев подписал контракт со львовскими «Карпатами».

Предыдущим клубом центрального защитника был «Верес», за который он провел два с половиной сезона. В конце июня клуб из Ровно решил не продлевать контракт с Дмитрием.

В прошедшем чемпионате Махнев шесть раз выходил на поле в составе «Вереса». Четыре из них – в Премьер-лиге.

В конце июня «Карпаты» объявили о прекращении сотрудничества с 13 футболистами по взаимному согласию сторон.

В сезоне 2021/22 «Карпаты» выступали в группе «А» Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата львовский клуб занимал первое место в турнирной таблице.