Карпаты подписали бывшего защитника Вереса
На счету Дмитрия Махнева 4 матча в УПЛ в прошедшем сезоне
26-летний украинский защитник Дмитрий Махнев подписал контракт со львовскими «Карпатами».
Предыдущим клубом центрального защитника был «Верес», за который он провел два с половиной сезона. В конце июня клуб из Ровно решил не продлевать контракт с Дмитрием.
В прошедшем чемпионате Махнев шесть раз выходил на поле в составе «Вереса». Четыре из них – в Премьер-лиге.
В конце июня «Карпаты» объявили о прекращении сотрудничества с 13 футболистами по взаимному согласию сторон.
В сезоне 2021/22 «Карпаты» выступали в группе «А» Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата львовский клуб занимал первое место в турнирной таблице.
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