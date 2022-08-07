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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского вратаря
Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 12:07 |
670
1

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского вратаря

Макс Валеф заключил с украинским клубом контракт на два года

07 августа 2022, 12:07 |
670
1
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского вратаря
СК Днепр-1. Макс Валеф

«Днепр-1» сообщил о подписании 28-летнего бразильского голкипера Макса Валефа.

Контракт с вратарем заключен сроком на 2 года.

Макс Валеф родился 23 октября 1993 года в бразильском городе Терезина, является питомцем футбольного клуба «Форталеза», в котором он и провел свою прошлую карьеру. В Серии А провел 5 матчей (пропустил 6 мячей), в Кубке Бразилии – 1 матч (-0), в чемпионате Сеаренсе (региональное первенство) – 4 матча (-1), в Кубке Северо-Востока – 7 матчей (- 4), в Кубке Либертадорес –4 матча (-6).

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Источник СК Днепр-1
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zhyr
в Україні дефіцит голкіперів?
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