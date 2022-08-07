ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского вратаря

«Днепр-1» сообщил о подписании 28-летнего бразильского голкипера Макса Валефа.

Контракт с вратарем заключен сроком на 2 года.

Макс Валеф родился 23 октября 1993 года в бразильском городе Терезина, является питомцем футбольного клуба «Форталеза», в котором он и провел свою прошлую карьеру. В Серии А провел 5 матчей (пропустил 6 мячей), в Кубке Бразилии – 1 матч (-0), в чемпионате Сеаренсе (региональное первенство) – 4 матча (-1), в Кубке Северо-Востока – 7 матчей (- 4), в Кубке Либертадорес –4 матча (-6).