Фомин войдет в тренерский штаб Металлиста

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников сообщил о том, что экс-форвард команды Руслан Фомин войдет в тренерский штаб харьковчан. Команду возглавит Александр Призетко.

До недавнего времени Фомин был игроком «Металлиста».

Еще один экс-игрок «Металлиста» Антон Поступаленко будет работать в селекционной службе харьковского клуба. Ранее Поступаленко заявил, что стал агентом.