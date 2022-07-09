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  4. Фомин войдет в тренерский штаб Металлиста
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 19:41 |
340
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Фомин войдет в тренерский штаб Металлиста

Антон Поступаленко будет работать в селекционной службе

09 июля 2022, 19:41 |
340
0
Фомин войдет в тренерский штаб Металлиста
ФК Металлист. Руслан Фомин

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников сообщил о том, что экс-форвард команды Руслан Фомин войдет в тренерский штаб харьковчан. Команду возглавит Александр Призетко.

До недавнего времени Фомин был игроком «Металлиста».

Еще один экс-игрок «Металлиста» Антон Поступаленко будет работать в селекционной службе харьковского клуба. Ранее Поступаленко заявил, что стал агентом.

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Евгений Красников Антон Поступаленко Металлист Харьков
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Источник ФК Металлист
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