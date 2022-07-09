Украина. Премьер лига09 июля 2022, 19:41 |
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Фомин войдет в тренерский штаб Металлиста
Антон Поступаленко будет работать в селекционной службе
09 июля 2022, 19:41 |
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Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников сообщил о том, что экс-форвард команды Руслан Фомин войдет в тренерский штаб харьковчан. Команду возглавит Александр Призетко.
До недавнего времени Фомин был игроком «Металлиста».
Еще один экс-игрок «Металлиста» Антон Поступаленко будет работать в селекционной службе харьковского клуба. Ранее Поступаленко заявил, что стал агентом.
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