Теперь футбольный агент. Хавбек Металлиста завершил карьеру

Украинский полузащитник Антон Поступаленко, последним клубом которого был харьковский «Металлист», объявил о завершении карьеры.

«Сейчас я футбольный агент, мой контракт с «Металлистом» завершился. Карьеру я закончил в родном клубе», - сказал Поступаленко.

Поступаленко начинал профессиональную карьеру в «Металлисте». Затем играл за «Закарпатье», алчевскую «Сталь», донецкий «Металлург», «Сталь» из Каменского, «Олимпик» и белорусский клуб «Торпедо-БелАЗ». Выступал за сборные Украины U-19 и U-21.