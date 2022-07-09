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Франция
09 июля 2022, 11:11 | Обновлено 09 июля 2022, 13:00
720
0

Теперь футбольный агент. Хавбек Металлиста завершил карьеру

Антон Поступаленко повесил бутсы на гвоздь

09 июля 2022, 11:11 | Обновлено 09 июля 2022, 13:00
720
0
Теперь футбольный агент. Хавбек Металлиста завершил карьеру
ФК Металлист. Антон Поступаленко

Украинский полузащитник Антон Поступаленко, последним клубом которого был харьковский «Металлист», объявил о завершении карьеры.

«Сейчас я футбольный агент, мой контракт с «Металлистом» завершился. Карьеру я закончил в родном клубе», - сказал Поступаленко.

Поступаленко начинал профессиональную карьеру в «Металлисте». Затем играл за «Закарпатье», алчевскую «Сталь», донецкий «Металлург», «Сталь» из Каменского, «Олимпик» и белорусский клуб «Торпедо-БелАЗ». Выступал за сборные Украины U-19 и U-21.

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Источник Футбол 1/2/3
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