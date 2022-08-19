ОФИЦИАЛЬНО. Александр Гладкий - игрок Черноморца
Опытный форвард перебрался в одесскую команду
Клуб УПЛ «Черноморец» сообщил о подписании контракта с форвардом Александром Гладким. Подробностей о сроках контракта нет.
34-летний Гладкий последние сезоны выступал в составе «Зари». В прошлом чемпионате УПЛ забил 5 голов.
Кроме того, в Украине играл за «Металлист», «Харьков», «Шахтер», «Динамо», «Карпаты», «Днепр-1» и «Черноморец» (в 2018 году). За сборную Украины провел 11 матчей.
Ранее «Черноморец» остался без основного форварда Назария Русина, поэтому клуб искал нового форварда.
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