ОФИЦИАЛЬНО. Александр Гладкий - игрок Черноморца

Клуб УПЛ «Черноморец» сообщил о подписании контракта с форвардом Александром Гладким. Подробностей о сроках контракта нет.

34-летний Гладкий последние сезоны выступал в составе «Зари». В прошлом чемпионате УПЛ забил 5 голов.

Кроме того, в Украине играл за «Металлист», «Харьков», «Шахтер», «Динамо», «Карпаты», «Днепр-1» и «Черноморец» (в 2018 году). За сборную Украины провел 11 матчей.

Ранее «Черноморец» остался без основного форварда Назария Русина, поэтому клуб искал нового форварда.