Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Гладкий - игрок Черноморца
Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 21:31 |
740
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Гладкий - игрок Черноморца

Опытный форвард перебрался в одесскую команду

19 августа 2022, 21:31 |
740
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Гладкий - игрок Черноморца
upl.ua

Клуб УПЛ «Черноморец» сообщил о подписании контракта с форвардом Александром Гладким. Подробностей о сроках контракта нет.

34-летний Гладкий последние сезоны выступал в составе «Зари». В прошлом чемпионате УПЛ забил 5 голов.

Кроме того, в Украине играл за «Металлист», «Харьков», «Шахтер», «Динамо», «Карпаты», «Днепр-1» и «Черноморец» (в 2018 году). За сборную Украины провел 11 матчей.

Ранее «Черноморец» остался без основного форварда Назария Русина, поэтому клуб искал нового форварда.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился хавбеком, который выступал в Германии
Каземиро покидает Реал. Манчестер Юнайтед отдает 70 миллионов
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Черноморец Одесса Александр Гладкий трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Черноморец
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч между клубами Минай и Львов перенесен. Какова причина?
Футбол | 19 августа 2022, 20:21 3
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между клубами Минай и Львов перенесен. Какова причина?
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между клубами Минай и Львов перенесен. Какова причина?

УПЛ удовлетворила ходатайство ФК «Львов» о переносе даты проведения игры

Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Бокс | 19 августа 2022, 15:16 2
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу

Боксеры прошли официальную процедуру взвешивания

Мы, Усик
Бокс | 19.08.2022, 11:00
Мы, Усик
Мы, Усик
Дерек ЧИСОРА: «Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол»
Бокс | 19.08.2022, 15:03
Дерек ЧИСОРА: «Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол»
Дерек ЧИСОРА: «Поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол»
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Футбол | 19.08.2022, 18:25
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала
ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала
18.08.2022, 08:19 1
Футбол
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
17.08.2022, 23:50 44
Футбол
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
17.08.2022, 17:49 8
Бокс
Определились полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Определились полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
18.08.2022, 08:55
Хоккей
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
18.08.2022, 00:23 5
Футбол
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
17.08.2022, 22:12 1
Футбол
Редкач оскорбил Усика в Twitter
Редкач оскорбил Усика в Twitter
18.08.2022, 05:01 17
Бокс
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
«Он легко победит». Уайлдер выбрал фаворита в реванше Усик - Джошуа
18.08.2022, 13:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности