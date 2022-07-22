Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Шахтера Додо
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 15:47 |
1139
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Шахтера Додо

Бразильский защитник покидает «Шахтер»

22 июля 2022, 15:47 |
1139
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Шахтера Додо
ФК Фиорентина. Додо

«Фиорентина» официально сообщила о подписании защитника донецкого «Шахтера» Додо. Контракт рассчитан на 5 лет – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не называется. По информации СМИ, «Шахтер» получит за игрока 14,5 миллиона евро плюс 3,5 миллиона возможных бонусов.

Додо выступал за «Шахтер» с января 2018 года. Суммарно на счету 23-летнего бразильца 5 голов и 17 ассистов в 97 матчах за «Шахтер» во всех турнира. Сам игрок попрощался с «Шахтером» еще позавчера.

По теме:
Вест Хэм сделал предложение по Костичу
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Мариуполя Меличенко перешел в немецкий клуб
СМИ раскрыли детали контракта Ракицкого с Адана Демирспор
Фиорентина Додо Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Фиорентина
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Футбол | 22 июля 2022, 13:08 2
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде

Несусветные богатства семьи не помогают Фаику Болкиаху быть успешным на поле

Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
Футбол | 22 июля 2022, 08:05 9
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!

«Динамо» и «Ворскла» принесли в зачет Украине евроочки на текущей неделе

Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
Футбол | 22.07.2022, 12:10
Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.07.2022, 21:59
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Футбол | 22.07.2022, 11:11
Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
20.07.2022, 18:56
Футбол
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
20.07.2022, 17:20 13
Бокс
Украина разгромила Оман и вышла в 1/4 финала студенческого ЧМ по футзалу
Украина разгромила Оман и вышла в 1/4 финала студенческого ЧМ по футзалу
21.07.2022, 06:23 5
Футзал
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
21.07.2022, 16:18 3
Футбол
ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона
ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона
22.07.2022, 04:40 1
Теннис
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
20.07.2022, 22:55 25
Футбол
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
21.07.2022, 21:54 22
Футбол
Карлсен отказался от матча с Непомнящим. Шахматная корона стала вакантной
Карлсен отказался от матча с Непомнящим. Шахматная корона стала вакантной
21.07.2022, 00:19 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем