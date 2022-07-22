ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Шахтера Додо
Бразильский защитник покидает «Шахтер»
«Фиорентина» официально сообщила о подписании защитника донецкого «Шахтера» Додо. Контракт рассчитан на 5 лет – до лета 2027 года.
Сумма трансфера не называется. По информации СМИ, «Шахтер» получит за игрока 14,5 миллиона евро плюс 3,5 миллиона возможных бонусов.
Додо выступал за «Шахтер» с января 2018 года. Суммарно на счету 23-летнего бразильца 5 голов и 17 ассистов в 97 матчах за «Шахтер» во всех турнира. Сам игрок попрощался с «Шахтером» еще позавчера.
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