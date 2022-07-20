ВИДЕО. Додо попрощался с Шахтером
Защитник близок к переходу в «Фиорентину»
Бразильский защитник Додо, который находится в шаге от перехода в «Фиорентину», попрощался с донецким «Шахтером»:
«Благодарю за 4 года, которые провел в «Шахтере» и в Украине. Эта история делает меня счастливым. Я буду вечно благодарен за особенные моменты. Буду носить клуб и страну вечно в своей жизни. Я вырос как спортсмен и как человек.
Спасибо всем, кто участвовал в моем росте – одноклубникам, тренерскому штабу и работникам. У меня только хорошие воспоминания. Вперед, «Шахтер»! Вперед Украина».
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