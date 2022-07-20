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  4. ВИДЕО. Додо попрощался с Шахтером
Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 08:11 |
353
0

ВИДЕО. Додо попрощался с Шахтером

Защитник близок к переходу в «Фиорентину»

20 июля 2022, 08:11 |
353
0
ВИДЕО. Додо попрощался с Шахтером
ФК Шахтер. Додо

Бразильский защитник Додо, который находится в шаге от перехода в «Фиорентину», попрощался с донецким «Шахтером»:

«Благодарю за 4 года, которые провел в «Шахтере» и в Украине. Эта история делает меня счастливым. Я буду вечно благодарен за особенные моменты. Буду носить клуб и страну вечно в своей жизни. Я вырос как спортсмен и как человек.

Спасибо всем, кто участвовал в моем росте – одноклубникам, тренерскому штабу и работникам. У меня только хорошие воспоминания. Вперед, «Шахтер»! Вперед Украина».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by D2⚡️ (@dodo98)

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