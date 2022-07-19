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  4. Додо 20 июля станет игроком Фиорентины – журналист
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 20:42 |
467
1

Додо 20 июля станет игроком Фиорентины – журналист

Трансфер полностью согласован, остаются лишь подписи сторон

19 июля 2022, 20:42 |
467
1
Додо 20 июля станет игроком Фиорентины – журналист
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Правый фулбек «Шахтера» Додо в ближайшие часы официально будет объявлен новичком итальянской «Фиорентины».

Бразилец уже несколько дней пребывает в Милане, а сегодня вечером должен прибыть во Флоренцию.

Подписание контракта между Додо и «Фиорентиной» ожидается в среду, 20 июля.

Ранее сообщалось, что за бразильца «горняки» получат 14,5 миллионов евро сразу и 3,5 миллиона евро в виде бонусов.

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Додо Шахтер Донецк Фиорентина трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Roma513
Додо коштуе реально дороще
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