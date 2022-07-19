Додо 20 июля станет игроком Фиорентины – журналист

Правый фулбек «Шахтера» Додо в ближайшие часы официально будет объявлен новичком итальянской «Фиорентины».

Бразилец уже несколько дней пребывает в Милане, а сегодня вечером должен прибыть во Флоренцию.

Подписание контракта между Додо и «Фиорентиной» ожидается в среду, 20 июля.

Ранее сообщалось, что за бразильца «горняки» получат 14,5 миллионов евро сразу и 3,5 миллиона евро в виде бонусов.