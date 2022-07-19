Додо 20 июля станет игроком Фиорентины – журналист
Трансфер полностью согласован, остаются лишь подписи сторон
Правый фулбек «Шахтера» Додо в ближайшие часы официально будет объявлен новичком итальянской «Фиорентины».
Бразилец уже несколько дней пребывает в Милане, а сегодня вечером должен прибыть во Флоренцию.
Подписание контракта между Додо и «Фиорентиной» ожидается в среду, 20 июля.
Ранее сообщалось, что за бразильца «горняки» получат 14,5 миллионов евро сразу и 3,5 миллиона евро в виде бонусов.
Dodô chega nesta noite a Florença. Vai assinar com a Fiorentina nesta quarta-feira. Contrato até 2027. https://t.co/1TLeYTi3tM— Felipe Schmidt (@schmidt_felipe) July 19, 2022
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