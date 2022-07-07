Стало известно, сколько Шахтер получит за Додо от Фиорентины

Ряд итальянских источников сообщает, что «Шахтер» и «Фиорентина» полностью урегулировали между собой вопрос трансфера правого фулбека «горняков» Додо.

Переговоры шли несколько недель и были невероятно изнурительными, но в итоге «Шахтер» согласился продать Додо за 14,5 миллионов евро. Кроме того, в договоре будут прописаны бонусы в размере 3,5 миллионов евро, которые «горняки» могут получить в будущем.

Ожидается, что Додо пройдет медицинское обследование для завершения трансфера в «Фиорентину» в начале следующей неделе. После этого о сделке будет объявлено официально.

Сегодня в СМИ сообщалось, что переход Додо в «Фиорентину» может задержаться или даже сорваться из-за трансферных ограничений в Италии на футболистов, не имеющих гражданства стран Евросоюза.