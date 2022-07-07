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Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 19:17 |
192
0

Стало известно, сколько Шахтер получит за Додо от Фиорентины

Сделка полностью согласована, трансфер близок

07 июля 2022, 19:17 |
192
0
Стало известно, сколько Шахтер получит за Додо от Фиорентины
ФК Шахтер. Додо

Ряд итальянских источников сообщает, что «Шахтер» и «Фиорентина» полностью урегулировали между собой вопрос трансфера правого фулбека «горняков» Додо.

Переговоры шли несколько недель и были невероятно изнурительными, но в итоге «Шахтер» согласился продать Додо за 14,5 миллионов евро. Кроме того, в договоре будут прописаны бонусы в размере 3,5 миллионов евро, которые «горняки» могут получить в будущем.

Ожидается, что Додо пройдет медицинское обследование для завершения трансфера в «Фиорентину» в начале следующей неделе. После этого о сделке будет объявлено официально.

Сегодня в СМИ сообщалось, что переход Додо в «Фиорентину» может задержаться или даже сорваться из-за трансферных ограничений в Италии на футболистов, не имеющих гражданства стран Евросоюза.

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Источник Goal.com
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