Трансфер Додо в Фиорентину может сорваться из-за регламента

В вопросе потенциального перехода правого фулбека «Шахтера» Додо в «Фиорентину» возникли определенные трудности.

В Серии А клубам разрешается во время одного трансферного окна подписывать не более двух футболистов из стран, не входящих в Евросоюз. При этом, второй трансфер разрешается только в случае, если клуб в это же окно продаст кого-то из легионеров не из стран ЕС.

В аспекте перехода Додо это значит, что бразильцу придется ждать, потому как для «Фиорентины» приоритетным является переход сербского форварда Луки Йовича из «Реала».

Подписать Додо «Фиорентина» сможет только в случае продажи сербского центрбека Николы Миленковича, интерес к которому проявляет ряд клубов, однако переход на место этого игрока еще одного представителя «Шахтера» Марлона в таком случае будет полностью исключен.

Накануне сообщалось, что агенты Додо прибыли во Флоренцию для ускорения переговоров и оформления перехода своего клиента в «Фиорентину».