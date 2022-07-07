Трансфер Додо в Фиорентину может сорваться из-за регламента
О переходе в стан «фиалок» Марлона говорить и вовсе не приходится
В вопросе потенциального перехода правого фулбека «Шахтера» Додо в «Фиорентину» возникли определенные трудности.
В Серии А клубам разрешается во время одного трансферного окна подписывать не более двух футболистов из стран, не входящих в Евросоюз. При этом, второй трансфер разрешается только в случае, если клуб в это же окно продаст кого-то из легионеров не из стран ЕС.
В аспекте перехода Додо это значит, что бразильцу придется ждать, потому как для «Фиорентины» приоритетным является переход сербского форварда Луки Йовича из «Реала».
Подписать Додо «Фиорентина» сможет только в случае продажи сербского центрбека Николы Миленковича, интерес к которому проявляет ряд клубов, однако переход на место этого игрока еще одного представителя «Шахтера» Марлона в таком случае будет полностью исключен.
Накануне сообщалось, что агенты Додо прибыли во Флоренцию для ускорения переговоров и оформления перехода своего клиента в «Фиорентину».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua – об украинцах, которые этим летом могут вернуться в УПЛ
В финале украинская каратистка победила действующую чемпионку мира