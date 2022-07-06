Украина. Премьер лига06 июля 2022, 13:47 |
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Агенты фулбека Шахтера прибыли в Италию для организации трансфера
Додо уже несколько недель активно торгует «Фиорентина»
06 июля 2022, 13:47 |
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Агенты правого фулбека «Шахтера» Додо сегодня прибыли в Италию и через несколько часов, как ожидается, будут во Флоренции.
Представители бразильского футболиста хотят обсудить с боссами «Фиорентины» условия трансфера Додо и разблокировать переговорный процесс с «Шахтером».
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова заплатить за Додо 14 миллионов евро, а «Шахтер» настаивает на 16 миллионах.
Сам Додо уже подыскивает себе жилище во Флоренции, положительно оценивая шансы на переезд в Италию.
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