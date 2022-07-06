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  4. Агенты фулбека Шахтера прибыли в Италию для организации трансфера
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 13:47 |
744
0

Агенты фулбека Шахтера прибыли в Италию для организации трансфера

Додо уже несколько недель активно торгует «Фиорентина»

06 июля 2022, 13:47 |
744
0
Агенты фулбека Шахтера прибыли в Италию для организации трансфера
ФК Шахтер. Додо

Агенты правого фулбека «Шахтера» Додо сегодня прибыли в Италию и через несколько часов, как ожидается, будут во Флоренции.

Представители бразильского футболиста хотят обсудить с боссами «Фиорентины» условия трансфера Додо и разблокировать переговорный процесс с «Шахтером».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова заплатить за Додо 14 миллионов евро, а «Шахтер» настаивает на 16 миллионах.

Сам Додо уже подыскивает себе жилище во Флоренции, положительно оценивая шансы на переезд в Италию.

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Источник Firenzeviola.it
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