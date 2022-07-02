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  4. Защитник Шахтера уже подыскивает себе дом во Флоренции
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 11:43 |
851
6

Защитник Шахтера уже подыскивает себе дом во Флоренции

Додо близок к переходу в «Фиорентину»

02 июля 2022, 11:43 |
851
6
Защитник Шахтера уже подыскивает себе дом во Флоренции
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Правый фулбек «Шахтера» Додо близок к тому, чтобы завершить свой переход в итальянскую «Фиорентину».

Сообщается, что бразилец в настоящий момент занимается поиском дома во Флоренции, что указывает на его вероятный скорый трансфер в стан «фиалок».

В «Фиорентине» хотят подписать Додо до 10 июля, чтобы защитник смог полноценно начать тренировочный сбор с первой командой.

В настоящий момент «Фиорентина» предлагает за Додо 15 миллионов евро, а «Шахтер» хочет 18. Однако переговоры между клубами проходят позитивно и соглашение может быть достигнуто за счет включения в договор бонусов.

Помимо Додо «Фиорентина» присматривается также к центрбеку «Шахтера» Марлону, который в стане «фиалок» может заменить Николу Миленковича, являющегося трансферной целью целого ряда топ-клубов.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 6
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vitaha33
Так розказували, що ним цікавились Баварія, ще хтось там з великих, а йде за копійки до фіалок? 
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