Фиорентина проявляет интерес к защитнику Шахтера

«Фиорентина» проявляет интерес к центральному защитнику «Шахтера» Марлону. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Шахтер» требует за 26-летнего бразильского защитника 10 миллионов евро. Также «Фиорентина» хочет подписать еще одного защитника «Шахтера» - Додо, за которого дает 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Марлону со стороны «Трабзонспора» и ПСВ. Чемпионы Турции договориться с «Шахтером» не смогли.

Ранее Марлон уже выступал в Серии А за «Сассуоло», откуда и перешел в «Шахтер» год назад за 12 миллионов евро.