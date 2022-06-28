Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина проявляет интерес к защитнику Шахтера
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 15:05 |
506
1

Фиорентина проявляет интерес к защитнику Шахтера

Марлон может вернуться в Италию

28 июня 2022, 15:05 |
506
1
Фиорентина проявляет интерес к защитнику Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

«Фиорентина» проявляет интерес к центральному защитнику «Шахтера» Марлону. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Шахтер» требует за 26-летнего бразильского защитника 10 миллионов евро. Также «Фиорентина» хочет подписать еще одного защитника «Шахтера» - Додо, за которого дает 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Марлону со стороны «Трабзонспора» и ПСВ. Чемпионы Турции договориться с «Шахтером» не смогли.

Ранее Марлон уже выступал в Серии А за «Сассуоло», откуда и перешел в «Шахтер» год назад за 12 миллионов евро.

По теме:
Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко
Атлетико поборется с ПСЖ за форварда сборной Италии
На Эриксена появился еще один претендент в АПЛ
Марлон Шахтер Донецк Фиорентина трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Геннадий ГОЛОВКИН: «Война в Украине – это глобальная трагедия»
Бокс | 28 июня 2022, 12:30 2
Геннадий ГОЛОВКИН: «Война в Украине – это глобальная трагедия»
Геннадий ГОЛОВКИН: «Война в Украине – это глобальная трагедия»

Звездный боксер поделился своим мнением

Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду
Футбол | 27 июня 2022, 22:43 0
Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду
Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду

Криштиану надеется, что это поможет Украине в борьбе за счастливое будущее

Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
Теннис | 27.06.2022, 15:48
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
ВИДЕО. Украинская дуэль на Уимблдоне, Бэйл в США, ставим на Костюк
Футбол | 28.06.2022, 12:33
ВИДЕО. Украинская дуэль на Уимблдоне, Бэйл в США, ставим на Костюк
ВИДЕО. Украинская дуэль на Уимблдоне, Бэйл в США, ставим на Костюк
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
Футбол | 28.06.2022, 04:55
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
все йде так, як казав Палкін:  хтось із легіонерів піде за невеликі кошти, а хтось через рік - безкоштовно...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
28.06.2022, 00:04
Футбол
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
Колорадо - обладатель Кубка Стэнли. Лавины остановили Тампу-Бэй
27.06.2022, 06:39 1
Хоккей
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
27.06.2022, 12:38 1
Футбол
Бьем россиян. Главные противостояния украинцев и россиян в боксе
Бьем россиян. Главные противостояния украинцев и россиян в боксе
26.06.2022, 10:14 4
Бокс
Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше
Есть проблемы. У Черноморца стало на одного инвестора меньше
26.06.2022, 17:31
Футбол
Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко
Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко
27.06.2022, 16:29 8
Теннис
Арестович объяснил, почему россия нанесла удар по ТРЦ в Кременчуге
Арестович объяснил, почему россия нанесла удар по ТРЦ в Кременчуге
27.06.2022, 18:17 1
Война
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
27.06.2022, 10:24 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем