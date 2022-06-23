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  4. Трабзонспор не смог договориться с Шахтером по Марлону
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 13:22 |
197
0

Трабзонспор не смог договориться с Шахтером по Марлону

Впрочем, турки все еще надеются подписать бразильского центрбека

23 июня 2022, 13:22 |
197
0
Трабзонспор не смог договориться с Шахтером по Марлону
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Четвертое предложение, которое недавно турецкий «Трабзонспор» представил «Шахтеру» по центрбеку Марлону, было отвергнуто донецким клубом.

Не сумев договориться с «горняками», турки продолжили контактировать с самим Марлоном и, очевидно, достигли прогресса в переговорах.

После того, как ФИФА разрешила легионерам из УПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты и переходить в другие клубы, «Трабзонспор» уведомил «Шахтер», что намерен воспользоваться этой возможностью, открывающейся после 30 июня.

До этой даты «Трабзонспор» еще попытается договориться с «Шахтером» об аренде Марлона, причем турки настроены включить в свое новое предложение пункт о выкупе контракта центрбека.

Ранее сообщалось, что в борьбу за Марлона вступил нидерландский ПСВ.

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Источник Bursa Hakimiyet
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