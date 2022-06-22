Нидерландский топ-клуб проявляет интерес к защитнику Шахтера

ПСВ Эйндховен проявляет интерес к защитнику донецкого «Шахтера» Марлону. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами уже начались. В услугах Марлона заинтересован лично главный тренер ПСВ Рууд Ван Нистелрой, что может стать дополнительным фактором.

Также, по информации Романо, на Марлона претендует еще ряд клубов. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Трабзонспора».

Марлон перешел в «Шахтер» из «Сассуоло» прошлым летом за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего бразильца 22 матча во всех турнирах.