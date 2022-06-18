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  4. Трабзонспор сделал четвертое предложение по центрбеку Шахтера
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 08:51 |
964
0

Трабзонспор сделал четвертое предложение по центрбеку Шахтера

Чемпион Турции очень хочет подписать бразильца Марлона

18 июня 2022, 08:51 |
964
0
Трабзонспор сделал четвертое предложение по центрбеку Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон (слева)

Турецкий «Трабзонспор», который стал победителем розыгрыша тамошней Суперлиги-2021/22, проявляет серьезный интерес к центрбеку «Шахтера» Марлону.

Турки уже договорились по условиям личного контракта с 26-летним футболистом, и теперь пытаются достичь взаимопонимания с «горняками».

Накануне «Трабзонспор» представил на рассмотрение «Шахтеру» очередное предложение по трансферу Марлона. Предыдущие три были отвергнуты украинской стороной.

В новом предложении, помимо фиксированной суммы трансфера, содержится опция с процентом от перепродажи, на который сможет претендовать «Шахтер» в будущем. Ожидается, что четвертое предложение «Трабзонспора» будет принято.

Ранее Марлон заявлял о желании покинуть «Шахтер», но остаться играть в Европе.

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Источник Fotomac
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