Трабзонспор сделал четвертое предложение по центрбеку Шахтера

Турецкий «Трабзонспор», который стал победителем розыгрыша тамошней Суперлиги-2021/22, проявляет серьезный интерес к центрбеку «Шахтера» Марлону.

Турки уже договорились по условиям личного контракта с 26-летним футболистом, и теперь пытаются достичь взаимопонимания с «горняками».

Накануне «Трабзонспор» представил на рассмотрение «Шахтеру» очередное предложение по трансферу Марлона. Предыдущие три были отвергнуты украинской стороной.

В новом предложении, помимо фиксированной суммы трансфера, содержится опция с процентом от перепродажи, на который сможет претендовать «Шахтер» в будущем. Ожидается, что четвертое предложение «Трабзонспора» будет принято.

Ранее Марлон заявлял о желании покинуть «Шахтер», но остаться играть в Европе.