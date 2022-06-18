Трабзонспор сделал четвертое предложение по центрбеку Шахтера
Чемпион Турции очень хочет подписать бразильца Марлона
Турецкий «Трабзонспор», который стал победителем розыгрыша тамошней Суперлиги-2021/22, проявляет серьезный интерес к центрбеку «Шахтера» Марлону.
Турки уже договорились по условиям личного контракта с 26-летним футболистом, и теперь пытаются достичь взаимопонимания с «горняками».
Накануне «Трабзонспор» представил на рассмотрение «Шахтеру» очередное предложение по трансферу Марлона. Предыдущие три были отвергнуты украинской стороной.
В новом предложении, помимо фиксированной суммы трансфера, содержится опция с процентом от перепродажи, на который сможет претендовать «Шахтер» в будущем. Ожидается, что четвертое предложение «Трабзонспора» будет принято.
Ранее Марлон заявлял о желании покинуть «Шахтер», но остаться играть в Европе.
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