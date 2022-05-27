Защитник Шахтера заявил о желании покинуть донецкий клуб
Марлон не хочет больше играть в Украине, но нацелен остаться в Европе
26-летний центрбек «Шахтера» Марлон сделал заявление о том, что хочет сменить клуб и покинуть Украину, однако продолжить карьеру в Европе.
«В условиях неопределенности, которая существует в Украине, я планирую уйти из «Шахтера» и найти другую команду. При этом я хочу остаться в Европе», - сказал Марлон.
В настоящий момент бразилец пребывает у себя на родине.
«Шахтер» подписал Марлона летом минувшего года из «Сассуоло» за 12 миллионов евро. Контракт бека с «горняками» рассчитан до 30 июня 2026 года.
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