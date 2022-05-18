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  4. ВИДЕО. Защитник Шахтера Марлон вернулся в Бразилию
Украина. Премьер лига
18 мая 2022, 16:45 |
176
0

ВИДЕО. Защитник Шахтера Марлон вернулся в Бразилию

Футболист недолго поучаствовал в сборе «горняков», а теперь находится на родине

18 мая 2022, 16:45 |
176
0
ВИДЕО. Защитник Шахтера Марлон вернулся в Бразилию
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон (слева)

26-летний центрбек «Шахтера» Марлон вернулся в Бразилию, где накануне посетил тренировочную базу родного для него «Флуминенсе».

После начала российско-украинской войны Марлон выехал из Украины, а спустя два месяца присоединился к «горнякам», которые за границей проводили ряд товарищеских матчей благотворительной направленности.

Марлон оказался единственным бразильцем, который вернулся в «Шахтер» после начала военных действий. Тогда он объяснил свой поступок стремлением отблагодарить донецкий клуб.

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Марлон Шахтер Донецк Флуминенсе видео
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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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