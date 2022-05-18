ВИДЕО. Защитник Шахтера Марлон вернулся в Бразилию

26-летний центрбек «Шахтера» Марлон вернулся в Бразилию, где накануне посетил тренировочную базу родного для него «Флуминенсе».

O zagueiro Marlon Santos visitou o CTVL em Xerém! Sempre um prazer te ver, Guerreiro! 🇭🇺 pic.twitter.com/BgvImhzxZK — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 17, 2022

После начала российско-украинской войны Марлон выехал из Украины, а спустя два месяца присоединился к «горнякам», которые за границей проводили ряд товарищеских матчей благотворительной направленности.

Марлон оказался единственным бразильцем, который вернулся в «Шахтер» после начала военных действий. Тогда он объяснил свой поступок стремлением отблагодарить донецкий клуб.