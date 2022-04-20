МАРЛОН: «Вернулся, чтобы поблагодарить Шахтер»

Защитник донецкого «Шахтера» Марлон рассказал, почему вернулся в расположение «горняков».

«На самом деле, я приехал сюда из-за того, что здесь мои партнеры по команде, они для меня как семья. С тех пор как я приехал, меня очень тепло приняли. Я благодарен за все, что они сделали для меня.

Честно говоря, меня родители воспитывали так, что необходимо помогать. Мне кажется, это главный мотив, почему я вернулся.

Конечно, мы должны быть солидарны и настроены на то, чтобы помогать людям в столь сложной ситуации. Это моя позиция, поблагодарить «Шахтер» за то, что он сделал для меня», — сказал Марлон.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» может подписать Марлона.