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МАРЛОН: «Вернулся, чтобы поблагодарить Шахтер»

Бразильский защитник играет за донецкий клуб в благотворительных матчах

  • 20.04.2022 11:46
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МАРЛОН: «Вернулся, чтобы поблагодарить Шахтер»
© ФК Шахтер Донецк. Марлон

Защитник донецкого «Шахтера» Марлон рассказал, почему вернулся в расположение «горняков».

«На самом деле, я приехал сюда из-за того, что здесь мои партнеры по команде, они для меня как семья. С тех пор как я приехал, меня очень тепло приняли. Я благодарен за все, что они сделали для меня.

Честно говоря, меня родители воспитывали так, что необходимо помогать. Мне кажется, это главный мотив, почему я вернулся.

Конечно, мы должны быть солидарны и настроены на то, чтобы помогать людям в столь сложной ситуации. Это моя позиция, поблагодарить «Шахтер» за то, что он сделал для меня», — сказал Марлон.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» может подписать Марлона.

Источник — Футбол 1/2/3

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