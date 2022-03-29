УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Два ключевых игрока Шахтера близки к переходу в Интернасьонал

Алан Патрик и Марлон продолжат карьеру на родине?

  • 29.03.2022 11:54
  • 801 просмотр
  • 0 комментариев
Два ключевых игрока Шахтера близки к переходу в Интернасьонал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

Сразу два футболиста основы «Шахтера» Алан Патрик и Марлон крайне близки к тому, чтобы оказаться в рядах бразильского «Интернасьонала».

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, полузащитник и защитник «горняков» переберутся в Бразилию на правах аренды до 30 июня. При этом, договор также будет содержать пункт о пролонгации до конца текущего года в том случае, если война в Украине затянется.

О том, что Алана Патрика предложили подписать «Интернасьоналу» в прессе сообщалось еще 10 марта. Что касается Марлона, то 22 марта по нему также пришло предложение в адрес «Шахтера» от «колорадос».

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности