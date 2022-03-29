Два ключевых игрока Шахтера близки к переходу в Интернасьонал

Сразу два футболиста основы «Шахтера» Алан Патрик и Марлон крайне близки к тому, чтобы оказаться в рядах бразильского «Интернасьонала».
По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, полузащитник и защитник «горняков» переберутся в Бразилию на правах аренды до 30 июня. При этом, договор также будет содержать пункт о пролонгации до конца текущего года в том случае, если война в Украине затянется.
🚨🚨👇👇 https://t.co/9mRkGxW2SN pic.twitter.com/fVTivIiy3Y— César Luis Merlo (@CLMerlo) March 29, 2022
О том, что Алана Патрика предложили подписать «Интернасьоналу» в прессе сообщалось еще 10 марта. Что касается Марлона, то 22 марта по нему также пришло предложение в адрес «Шахтера» от «колорадос».
Источник — Sport.ua
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