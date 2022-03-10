Алана Патрика предложили Интернасьоналу

Опытный полузащитник «Шахтера» Алан Патрик в ближайшее время может перебраться в один из бразильских клубов.

Подписать 30-летнего хавбека предложили «Интернасьоналу», однако руководство клуба пока не дало своего ответа на этот счет.

Также Патрик интересен «Сан-Паулу», «Сантосу» и «Фламенго», где уже выступал на правах аренды из «Шахтера» в 2015-2016 годах.

Ранее ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.