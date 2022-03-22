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Интернасьонал сделал Шахтеру предложение по Марлону

Бразильский клуб хочет арендовать центрбека «горняков»

  • 22.03.2022 21:53
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Интернасьонал сделал Шахтеру предложение по Марлону
© ФК Шахтер. Марлон (справа)

Центральный защитник «Шахтера» Марлон, который перебрался в Украину в начале нынешнего сезона из «Сассуоло» вместе с главным тренером Роберто Де Дзерби, может вскоре покинуть стан «горняков».

Предложение украинскому клубу по Марлону сделал бразильский «Интернасьонал». Этот клуб хочет арендовать центрбека до конца декабря.

Ранее «Интернасьонал» контактировал с «Шахтером» на предмет аренды другого бразильского центрбека – Витао, однако не смог достичь прогресса в этих переговорах.

Возможность одновременного подписания Марлона и Витао оценивается боссами «Интернасьонала» как крайне низкая.

Примечательно, что сам Марлон хотел бы остаться в Европе, но пока выжидает, какой ответ на предложение «Интернасьонала» даст донецкий клуб.

Источник — UOL Esporte

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