Интернасьонал сделал Шахтеру предложение по Марлону

Центральный защитник «Шахтера» Марлон, который перебрался в Украину в начале нынешнего сезона из «Сассуоло» вместе с главным тренером Роберто Де Дзерби, может вскоре покинуть стан «горняков».

Предложение украинскому клубу по Марлону сделал бразильский «Интернасьонал». Этот клуб хочет арендовать центрбека до конца декабря.

Ранее «Интернасьонал» контактировал с «Шахтером» на предмет аренды другого бразильского центрбека – Витао, однако не смог достичь прогресса в этих переговорах.

Возможность одновременного подписания Марлона и Витао оценивается боссами «Интернасьонала» как крайне низкая.

Примечательно, что сам Марлон хотел бы остаться в Европе, но пока выжидает, какой ответ на предложение «Интернасьонала» даст донецкий клуб.