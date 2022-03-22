Интернасьонал сделал Шахтеру предложение по Марлону

Центральный защитник «Шахтера» Марлон, который перебрался в Украину в начале нынешнего сезона из «Сассуоло» вместе с главным тренером Роберто Де Дзерби, может вскоре покинуть стан «горняков».
Предложение украинскому клубу по Марлону сделал бразильский «Интернасьонал». Этот клуб хочет арендовать центрбека до конца декабря.
Ранее «Интернасьонал» контактировал с «Шахтером» на предмет аренды другого бразильского центрбека – Витао, однако не смог достичь прогресса в этих переговорах.
Возможность одновременного подписания Марлона и Витао оценивается боссами «Интернасьонала» как крайне низкая.
Примечательно, что сам Марлон хотел бы остаться в Европе, но пока выжидает, какой ответ на предложение «Интернасьонала» даст донецкий клуб.
Источник — UOL Esporte
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