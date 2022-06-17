Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни

Ни для кого не секрет, что российско-украинская война больно ударила по всему отечественному футболу. Сезон-2021/22 в УПЛ не был доигран, судьба чемпионства, медалей и главных неудачников чемпионата так и не были определены. Однако есть надежда, что в новом сезоне украинская Премьер-лига все-таки возьмет старт, невзирая на то, что оккупантов пока до конца так и не выдворили за пределы Украины.

Больше остальных от войны в УПЛ пострадал «Шахтер». С одной стороны, «горняки» получили прямую путевку в Лигу чемпионов, как лидеры турнирной таблицы по итогам осенней части сезона, но с другой – кадровой – именно им придется кардинально перестраивать команду. Все из-за того, что легионеры не хотят возвращаться в Украину и рисковать своими жизнями в ситуации, когда можно добиться переезда в другой клуб и другую страну.

По каким странам и клубам разъедутся легионеры «Шахтера»? Это и попробуем выяснить, собрав воедино ключевые на текущий момент новости по этому поводу…

ВИТАО

Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний бразильский центрбек Витао, воспользовавшись разрешением от УЕФА и ФИФА, в апреле на краткосрочной основе присоединился к «Интернасьоналу». Там футболист уже успел получить немало похвалы за свои выступления и абсолютно не горит желанием возвращаться в Украину. В начале российско-украинской войны в прессе и вовсе сообщалось о якобы стремлении Витао расторгнуть контракт с «горняками» и покинуть клуб свободным агентом, но в итоге дальше слухов дело в этом вопросе не пошло, да и ФИФА с УЕФА дали понять, что в сложившейся ситуации будут защищать украинские клубы.

1 июля Витао должен будет вернуться в «Шахтер», чтобы обговорить с клубом вопрос своего будущего. Вероятнее всего, защитник будет продан, а вот среди вариантов называются два наиболее очевидных – «Интернасьонал» и «Бешикташ». Бразильский клуб хотел бы продлить аренду центрбека, но готов вести речь и о выкупе его контракта за 2-3 миллиона евро. Что касается турков, то они уже начали переговорный процесс по трансферу Витао, на чем ныне настаивает главный тренер команды Валерьен Исмаэль. Поговаривают, что для «Бешикташа» сумма в 3-4 миллиона евро, которые хочет получить за бразильца «Шахтер», является более чем подъемной.

МАРЛОН

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26-летний Марлон стал единственным бразильцем, который поучаствовал в некоторых благотворительных поединках «Шахтера» весной. Он не побоялся присоединиться к тренировочному лагерю «горняков» в Турции, но, если верить СМИ, все-таки оставаться в УПЛ не намерен.

Еще в апреле интерес к Марлону приписывали «Интернасьоналу», но центрбек предпочел не спешить и дождаться вариантов из Европы. Впоследствии в прессе сообщалось, что бразилец заинтересовал боссов «Фенербахче», а в начале июня из Италии пришли новости, что услуги Марлона были предложены «Фиорентине». Что правда, «фиалки» пока абсолютно не спешат в вопросе начала переговоров с «горняками» по центрбеку, а потому будущее этого легионера ныне весьма и весьма туманно.

ДОДО

Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний Додо до войны назывался одним из ключевых кадровых активов «Шахтера». За него, по слухам, летом минувшего года «Бавария» была готова заплатить 30 миллионов евро, но руководство «горняков» ответило на такое предложение отказом.

Ныне «Шахтер» готов вести речь о продаже Додо за меньшую сумму. Поговаривают о 20 миллионах евро, но и их сейчас украинскому клубу никто не дает. Что правда, интерес к Додо и, судя по всему, весьма серьезный проявляют «Барселона» и «Фиорентина». Но первые готовы вести речь об аренде с опцией или обязательством выкупа через год, а для вторых 20 миллионов евро видятся очень большими деньгами. Также есть сплетни про интерес к Додо со стороны «Тоттенхэма», «Реала» и «Баварии», но они в куда меньшей степени подтверждены дополнительными сведениями.

Маркиньос СИПРИАНО

Getty Images/Global Images Ukraine

Этого бразильца «Шахтер» отдал в аренду «Сьону» еще летом минувшего года, и ныне швейцарцы никак не воспользуются имеющейся у них опцией на выкуп. Хотя за «Сьон» Маркиньос Сиприано провел очень неплохой сезон, став ключевым левым фулбеком в команде.

Поговаривали, что «Сьон» выкупит Сиприано у «Шахтера» за обговоренные ранее 1,5 миллиона евро, чтобы тут же продать бразильца в другой чемпионат за 4-6 миллионов. Среди претендентов на Сиприано назывались клубы из Англии, Франции, Германии и Бельгии. Также ходила и более конкретная информация о «Брентфорде», «Герте», «Штутгарте» и «Андерлехте». В любом случае летом «Шахтеру» нужно продавать Маркиньоса, так как его контракт действует всего до июля следующего года.

ИСМАИЛИ

Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний некогда ключевой левый фулбек «Шахтера» Исмаили весной не решил вопрос со временным переходом в другой клуб. Ныне его судьба остается непонятной, хотя бразилец не горит желанием возвращаться в УПЛ. Поговаривали, что Исмаили вел переговоры с «Фенербахче», но они не завершились успехом из-за различных взглядов сторон на финансовую составляющую.

Согласно последней информации, Исмаили планирует договориться с «Шахтером» о полюбовном расторжении контракта, после чего в статусе свободного агента подыскивать себе новый клуб. Причем бразилец не хочет возвращаться на родину, а будет пробовать трудоустроиться в каком-то из европейских чемпионатов.

МАЙКОН

Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний центральный полузащитник Майкон воспользовался правом покинуть «Шахтер» весной и подписал временное соглашение с «Коринтиансом». Де-юре его аренда в бразильском клубе оформлена до конца года, однако де-факто «Шахтер» может вернуть Майкона летом для того, чтобы продать его в какой-то из европейских клубов. По крайней мере, подобная договоренность изначально была заложена в соглашение между «горняками», «Коринтиансом» и футболистом, когда подписывалась арендная сделка.

На текущий момент Майкон угодил в лазарет «Коринтианса» и может пропустить несколько месяцев. В бразильском клубе в целом уверены, что смогут удержать хавбека до конца года в команде, но в СМИ писали, что интерес к футболисту проявляет «Лацио», «Аталанта», а также неназванные топ-клубы из Португалии. В «Шахтере» готовы вести речь о продаже бразильца летом, но с ценой пока не определились. До войны за Майкона «горняки» хотели получить не менее 15 миллионов евро.

Маркос АНТОНИО

Getty Images/Global Images Ukraine

У 22-летнего Маркоса Антонио контракт с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года, а потому для подписания этого футболиста любому заинтересованному клубу нужно будет договариваться с «горняками». По неофициальной, но весьма настойчивой, информации из Италии, к покупке Маркоса Антонио ныне очень близок «Лацио». В стане «орлов» бразильца ждут на медицинский осмотр, проведение которого несколько раз переносилось, но нынче запланировано на начало следующей недели.

«Шахтер» якобы уже согласовал с «Лацио» все финансовые детали сделки. За своего хавбека «горняки» получат 8 миллионов евро сразу, а еще 2 миллиона евро будут прописаны в соглашении в виде бонусов. Интересно, что ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини заявил, что донецкий клуб рассчитывал в будущем получить от продажи Маркоса Антонио порядка 40 миллионов евро, но из-за войны бразильца приходится отпускать за впятеро меньшую сумму…

Давид НЕРЕС

ФК Шахтер Донецк. Давид Нерес

25-летний экс-лидер «Аякса» Давид Нерес перешел в «Шахтер» в январе нынешнего года, но так и не успел провести ни одного официального матча за донецкую команду. Очевидно, «горняцкий» путь бразильца завершится уже текущим летом, так как он выжидал хороших вариантов и сейчас вместе со своим агентом нацелен добиться переезда в другой чемпионат.

Пока наиболее реальными претендентами на Нереса называются «Бенфика» и «Ювентус». Португальцы планируют согласовать с «Шахтером» переход Давида в счет непогашенного долга украинцев за Педриньо, который составляет 15 миллионов евро. Итальянцы же, по слухам, уже сделали первое предложение по Нересу на 10 миллионов, которое, скорее всего, будет отвергнуто. В любом случае, торги по правому вингеру идут уже несколько недель, и вопрос его будущего, вероятно, будет решен в самое ближайшее время.

ПЕДРИНЬО

Getty Images/Global Images Ukraine

Педриньо, который перебрался в «Шахтер» летом минувшего года из «Бенфики» за 18 миллионов евро, также не суждено было стать лидером «горняков». Бразилец попросту не успел должным образом влиться в команду. Сейчас же у 24-летнего южноамериканца хватает вариантов. По имеющимся данным, предложения по нему уже сделали ПСВ, «Атлетико» и «Атлетико Минейро». Также есть информация, что переговоры о покупке Педриньо с «Шахтером» ведет эмиратский «Аль-Айн», который возглавляет украинец Сергей Ребров.

Что правда, в бразильских СМИ пишут, что Педриньо, несмотря на чрезвычайно выгодные личные условия, предлагаемые «Аль-Айном» (около 7 миллионов евро в год «чистыми»), не хочет уезжать в Азию, а готов рассмотреть возможность остаться в Европе, либо же временно вернуться на родину.

Манор СОЛОМОН

Getty Images/Global Images Ukraine

Израильский вингер Манор Соломон также не намерен оставаться в «Шахтере», несмотря на то, что весной принимал участие в благотворительных матчах команды. Еще в апреле появилась информация о его готовящемся переходе в «Фулхэм», однако со временем этот трансфер был назван проваленным. В то же время, в СМИ начали сватать Соломона в «Торино», но итальянцы, похоже, так и не смогли удовлетворить финансовые аппетиты футболиста.

Ныне Соломон вновь с высокой долей вероятности «отправляется» различными европейскими инсайдерами в «Фулхэм». Поговаривают, что за израильтянина «дачники» заплатят всего 7 миллионов евро и гарантируют процент от перепродажи футболиста, хотя еще месяц назад в итальянских медиа писали о стремлении «горняков» выручить за трансфер своего легионера не менее 15 миллионов.

ТЕТЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце марта Тете подписал временное соглашение с «Лионом», где прекрасно себя зарекомендовал в рамках Лиги 1. На счету бразильца оказалось 2 забитых мяча и 5 голевых передач в 9 матчах, а потому неудивительно, что «ткачи» хотели бы сохранить вингера в составе. Проблема заключается в том, что «Шахтер» не готов вести речь про аренду, а будет настаивать на полноценной продаже своего футболиста.

В прессе писали, что за Тете «горняки» нацелены выручить не менее 28 миллионов евро. Это неподъемная сумма для «Лиона», а вот клубы из английской Премьер-лиги вполне могут позволить себе заплатить такие деньги. По крайней мере, в СМИ интерес к Тете приписывали «Вест Хэму», «Ньюкаслу» и «Саутгемптону». «Святые» даже провели предварительные переговоры с агентом игрока, чтобы уточнить условия, на которых тот готов присоединиться к их клубу, но выяснили, что запрашиваемая зарплата со стороны Тете значительно выше той, которую может себе позволить хозяин «Сент-Мэрис».

ФЕРНАНДО

Getty Images/Global Images Ukraine

На 23-летнего Фернандо в «Шахтере» возлагали колоссальные надежды, хотя в полной мере форвард оправдать их так и не сумел. Именно поэтому «горнякам» пришлось продавать бразильца значительно дешевле той суммы, о которой говорилось в прессе. А это, напомним, ни много, ни мало, а 100 миллионов евро. По крайней мере, такую сумму в качестве ориентировочно возможной называл весной 2021 года президент «Шахтера» Ринат Ахметов.

В итоге «Шахтер» продал Фернандо в «Ред Булл Зальцбург» за 6 миллионов евро. Сделка уже подтверждена официально, а бразилец получил контракт на пять лет. Одно не может не радовать руководство «горняков» - клуб продал Фернандо чуть дороже, чем в свое время инвестировал в его приобретение (5,5 миллионов евро).

Оларенважу КАЙОДЕ

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Нигериец Кайоде перешел в «Шахтер» в марте из «Манчестер Сити» на правах краткосрочной аренды, а довольно скоро был выкуплен у «горожан» за 3 миллиона евро. Но затем карьера у Оларенважу в стане «горняков» не заладилась, и он пошел по арендам – в «Газиантеп» и «Сивасспор».

В стане «Сивасспора» Кайоде провел два последних сезона, причем на довольно добротном уровне. Не сказать, чтобы 29-летний африканец блистал результативностью, но в целом его игра позволяла регулярно претендовать на место в составе. Нынешним летом у Оларенважу истек арендный договор в «Сивасспоре», но контракт с «Шахтером» действует еще год. Особых претендентов на Кайоде сейчас, судя по новостям в СМИ, нет, а потому и предугадать его будущее не представляется возможным. Впрочем, вряд ли нигериец останется в «Шахтере», потому как еще весной минувшего года форвард дал откровенное интервью, в котором рассказал, что его отношения с боссами «горняков» испортились после нежелания Кайоде переезжать в Китай, куда дончане были готовы его с выгодой для себя продать.

Лассина ТРАОРЕ

ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Приобретение буркинийского форварда Лассины Траоре стало для «Шахтера», пожалуй, лучшим трансфером лета минувшего года. Сложно даже представить, сколько мячей смог бы наколотить африканец, если бы не получил тяжелейшую травму колена, которая вывела его из игры до конца сезона. В настоящий момент Лассина практически восстановился и готовит себя физически к новым испытаниям.

Неудивительно, что яркая игра осенью привлекла к Траоре внимание со стороны многих клубов. О топах речь не идет, и это понятно в силу недавних проблем со здоровьем, но в марте и апреле в СМИ сообщалось, что заинтересованность в услугах буркинийца проявляют «Вест Хэм» и «Фенербахче». Уже в мае сам Траоре заявил, что хотел бы вернуться в Украину и продолжить карьеру в «Шахтере», но для этого должна закончится война. Уже в начале июня из Италии подоспели вести, что услуги Лассины интересны вылетевшему из Серии А «Дженоа», который готов заплатить за форварда 7 миллионов евро. Вряд ли «Шахтер» соблазнится таким предложением, потому как «горняки» заплатили за буркинийца 10 миллионов, и уж как минимум не вернуть свое в данном случае было бы крайне странным решением.